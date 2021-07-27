16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК выступает партнером Машиностроительного кластерного форума 2021 в Казани

Читали 2

Страховой Дом ВСК стал партнером VII Международного Машиностроительного кластерного форума, который состоится в Казани с 28 по 30 июля. В рамках мероприятия ВСК примет участие в пленарной сессии форума и выступит организатором круглого стола "Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников". Кроме того, в ходе мероприятия будет заключено соглашение о стратегическом партнерстве между страховой компанией и Ассоциацией "Машиностроительный кластер Республики Татарстан".

VII Международный Машиностроительный кластерный форум — масштабное ежегодное мероприятие, проводимое при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Участниками Форума в этом году будут представители российского бизнеса, Правительства Республики, а также зарубежные гости — министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш, государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди и другие. В частности, в ходе пленарного заседания Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации обсудят с гостями Форума тему осознанного потребления и созидания в условиях непрерывного развития. Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК присоединится в качестве эксперта к участникам пленарного заседания.

28 июня в 14:00 состоится организованный ВСК круглый стол, посвященный теме: "Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников". В рамках круглого стола топ-менеджеры Страхового Дома ВСК и другие участники форума обсудят ключевые тренды и методы повышения лояльности сотрудников, цифровые технологии, способствующие росту производительности труда, поделятся опытом внедрения уникальной экосистемы "Свои", расскажут про практику и эффективность клиентоориентированного подхода в бизнесе.

Ключевым событием форума для Страхового Дома ВСК станет подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ассоциацией "Машиностроительный кластер Республики Татарстан". В рамках договора ВСК будет обеспечивать страховой защитой Ассоциацию "Машиностроительный Кластер РТ" и ее участников. Подписание соглашения состоится 28 июля в 13:30.

"Машиностроительный кластерный форум является одним из крупнейших в стране мероприятий, направленных на развитие российской промышленности, поэтому вступление ВСК в Ассоциацию "Машиностроительный Кластер Республики Татарстан" — это важное событие для нашей компании. У ВСК есть большой опыт успешного внедрения инновационных решений в бизнес-процессы. С 2019 года в ВСК было сформировано отдельное подразделение, цель которого — активное развитие финтех направления, автоматизация и роботизация процессов, внедрение новых технологичных сервисов для работы с партнерами и клиентами, а также взаимодействия с сотрудниками. Как результат — уже сейчас нам удалось по отдельным видам страхования всего за год увеличить долю проникновения дистанционного урегулирования с 4 до 60%, сократить время оформления страхового случая с 2 дней до 10 минут. Сейчас большинство клиентов ВСК используют цифровые дистанционные сервисы компании. И мы рады поделиться собственными компетенциями с участниками Форума, а также использовать опыт коллег для дальнейшего роста и развития Страхового Дома", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 июля 2021
Страховой Дом ВСК выступает партнером Машиностроительного кластерного форума 2021 в Казани

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Мой дом

Он и она