Корпоративный портал ПСБ "Ньютон" получил международную премию 2021 Intranet & Digital Workplace Awards

Портал "Ньютон" является внутренней разработкой банка на основе платформы Битрикс24. Продукт объединяет в себе современное медиа, социальную сеть, внутренние сервисы и инструменты управления командой ПСБ.
Директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова отметила: "ПСБ — один из крупнейших банков страны, у нас работает более 16 тысяч человек по всей России, и все они должны иметь эффективный инструмент коммуникации. С помощью корпоративного портала "Ньютон" сотрудники могут оперативно получить необходимую информацию о новостях банка, доступ к его услугам, инструментам для руководителей и управлением собственной эффективностью. Таким образом, новый интранет "Ньютон" стал полноценным внутренним медиа с кросс-функциональными командами и внутренними сообществами, который помогает сплачивать коллектив".
Премия Intranet & Digital Workplace Awards проводится 15-й год. Участниками премии являются компании из Европы, США и Австралии, представляющие свои корпоративные порталы и системы организации цифрового рабочего места, улучшающие опыт сотрудников.