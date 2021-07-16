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Ремонт внутриквартальных дорог в Кинеле идет быстрыми темпами

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Наступила ответственная и жаркая пора для ремонта внутриквартальных дорог в городе Кинель. Одновременно с дорогами благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории. Сегодня, 16 июля, контролировали качество хода ремонтных работ депутат Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единой России" Александр Живайкин вместе с заместителем руководителя управления архитектуры и градостроительства городской администрации Сергеем Федюкиным.

За столь важным событием — ремонтом дорог — с пристальным вниманием наблюдают самые строгие эксперты: люди старшего возраста, мамы с маленькими детьми и инвалиды. Так, во дворе дома 63 по ул. Некрасова к депутату областного парламента обратилась пенсионерка, в прошлом учительница, Галина Ивановна Стороженко. Она поблагодарила его и администрацию Кинеля за масштабное благоустройство, которое проводится в ее микрорайоне. Ветеран заметила, что расширена площадка под парковку автомобилей — этому порадуются многие ее соседи. Однако, останется меньше места для зеленых насаждений, столь необходимых для прогулок детей и пожилых людей.

Комментируя проводимый ремонт внутриквартальных дорог в пер. Невском, на ул. Молодогвардейской и др., Александр Иванович сказал: "Народная инициатива, голосование за наиболее актуальные объекты общественных пространств и совместная работа депутатов, правительства Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова позволили привлечь дополнительные средства на ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство дворов. Депутаты нашей фракции обращались с предложением к областному министерству транспорта с просьбой скорректировать бюджет и перераспределить средства в пользу муниципальных дорог. Благодаря поддержке губернатора удалось выделить дополнительно более 1 млрд руб.

Несколько лет Кинель успешно участвует в проекте "Безопасные и качественные дороги" и в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Благодаря им в Кинеле уже преобразились до двух десятков дворовых территорий и общественных пространств. Мы слышим слова благодарности от пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и родителей маленьких детей за те удобства, которые им дают новые дороги и тротуары. Оптимальным вариантом является комплексный подход — соединение в рамках двора нескольких программ. Жители получают отремонтированную дорогу и благоустроенную территорию вокруг дома — детские и спортивные площадки, зеленую зону. При поддержке жителей мы планируем со временем осуществить это во всех микрорайонах Кинеля.

Сейчас наша основная задача — депутатский контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с пожеланиями жителей Кинеля. Мы должны прислушиваться к тем корректировкам по ходу благоустройства территорий, которые сейчас предлагают жители домов.

Администрация города осуществляет текущий контроль ремонтных работ в ежедневном режиме. По плану к 1 сентября все начатые работы должны быть завершены, что ознаменуется культурными мероприятиями в обновленных дворах".

Представитель городской администрации Сергей Федюкин отметил, что ремонт дорог идет строго по графику и с хорошим качеством. За 2 недели все подготовительные этапы выполнены, а общий объем сделанной работы составляет около 30%.

Благодаря нашему депутату город на ремонтные работы и благоустройство территорий регулярно получает субсидии. Например, в этом году на дороги, дворовые проезды выделено 90 млн руб. от минтранспорта. Нами подана заявка на следующий год об увеличении финансирования до 150 млн. Кроме того, как уточнил Сергей Геннадьевич, Кинель успешно участвовал в конкурсе малых городов и получил 2 гранта на благоустройство озер Ладное и Крымское. Благодаря командной работе депутатов, городской и областной администрации выделенные средства не уходят в песок. В Кинеле станет больше новых дорог, детских площадок и скверов. С каждым годом город становится более комфортным, уютным и чистым!

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Новости

Назад. 16 июля 2021
Ремонт внутриквартальных дорог в Кинеле идет быстрыми темпами
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