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В Советском районе Самары идет ремонт внутриквартальных дорог

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14 июля 2021 года депутат областного парламента, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Живайкин вместе со старшими по домам Советского района областного центра и представителями районной администрации проверили ход работ по ремонту внутриквартальных дорог и благоустройству внутридворовой территории.

Лето — оптимальное время для ремонта дорог, в том числе внутриквартальных. Эта тема часто поднимается на встречах губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с жителями региона. Неоднократно она обсуждалась и на заседаниях фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе.

Местные жители рассказали Александру Живайкину, что работы во дворах домов в районе улиц Физкультурной, Аэродромной и Промышленности идут хорошими темпами, они видят положительные изменения и пока нареканий к качеству нет.

В свою очередь, парламентарий заверил жителей: "В этом году в Самаре и области продолжат обновлять внутриквартальные дороги в рамках действующих муниципальных программ. Кроме того, на эти цели будут привлекаться средства и из бюджетов вышестоящих уровней. Например, ряд дворов областной столицы будет отремонтирован в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Именно благодаря слаженной работе команды губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и депутатскому контролю за рачительным расходованием выделенных средств в нашем регионе уже сегодня видны положительные результаты".

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Новости

Назад. 15 июля 2021
В Советском районе Самары идет ремонт внутриквартальных дорог
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