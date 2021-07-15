В Самаре благоустраивают сквер "Родничок Надежды"

15.07.2021 16:34 Читали 15

14 июля 2021 года депутат Самарской губернской думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Живайкин совместно с замглавы администрации Советского внутригородского района Самары Анной Кривощековой и инициативными жителями района проверили ход работ по благоустройству сквера "Родничок Надежды" на улице Аэродромной, 77а.

Сквер и природное родниковое озеро — достопримечательность не только районного масштаба, но и всего города. Первый раз очистили озеро и благоустроили территорию, превратив ее в полноценную зону отдыха, в октябре 2001 года. Местные жители говорят, что раньше вся свободная земля была заставлена гаражами и сараями, а озеро больше напоминало грязное болото. Сейчас здесь дорожки, выложенные плиткой, фонари, берег озера украшает скульптура "Самарский козел". Усилиями депутатов и администрации района за несколько лет безликая, замусоренная внутридворовая территория превратилась в красивый сквер.

Жительница Татьяна Михайловна рассказывает: "Конечно, мы рады столь разительным переменам, но в последние 2 года от озера стал исходить неприятный запах, он портит отдых в сквере. Дно озера загрязнилось. Вечерами на установленных лавочках собирается нетрезвая публика. Просим наладить дежурство дружинников. С просьбой решить возникшие проблемы мы обратились к своему депутату Александру Живайкину".

Пенсионер Николай Егорович сетует, что молодежь не ценит сделанную с таким трудом красоту и периодически портит установленную на берегу озера скульптуру — символа Самары.

В ходе осмотра сквера вместе с инициативной группой жителей Александр Живайкин отметил: "Наш визит неслучаен. Шесть лет назад здесь начали проводить очередное благоустройство. Вместе с жителями близлежащих домов определили — где установить детскую площадку, освещение и фигурные ограждения вокруг озера. Все это сделано. Кроме того, отремонтировали парковую скульптуру. Сегодня я благодарен вам, что вы сигнализируете о возникшем неблагополучии: озеро загрязнено мусором, погибла рыба, от воды исходит неприятный запах… Теперь у вас спрошу — а кто кидает бытовой мусор, бутылки в озеро? Разве не местные жители? Например, сегодня мы потратим деньги на благоустройство, а завтра молодежь сломает лавочки, ограждение. Благоустроенное общественное пространство налагает общую ответственность за его содержание и на администрацию района, и на его жителей.

Со своей стороны, я обратился в департамент городского хозяйства и экологии Самары и взял ситуацию на контроль. 14 июля на озере стала работать спецтехника. Рабочие очищают водоем от донных отложений, ил со дна выкачивают, а воду фильтруют. Кроме того, с жителями обсудили план мероприятий по дальнейшему благоустройству микрорайона. Это потребует дополнительных бюджетных средств. Я уверен, что все проблемы решаемы, когда чувствуешь поддержку людей. Приятно иметь дело с горожанами, переживающими за свой город, свой "Родничок надежды".

Заместитель главы администрации Советского внутригородского района Самары Анна Кривощекова поддержала законодателя: "В 2018 г. сквер был благоустроен за счет федеральной программы "Комфортная городская среда", а выбран он был путем голосования местных жителей. Обновленное и благоустроенное общественное пространство стало местом притяжения спортивных и культурных мероприятий, проводимых администрацией района. Озеро является центром сквера, но нуждается в ежегодной очистке. Вместе с жителями района при поддержке депутата Александра Ивановича Живайкина мы сделаем все, чтобы озеро и сквер стали снова радовать жителей".

Работы по очистке водоема районного масштаба планируют закончить до конца июля. Есть уверенность, что излюбленное место отдыха жителей Советского района "Родничок надежды" вновь обретет чистое дыхание.