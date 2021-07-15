Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Сочи, могут рассчитывать на страховые выплаты по ОСГОП в Страховом Доме ВСК

15.07.2021 14:19 Читали 60

Пострадавшим пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Сочи, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). ВСК готова осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

По сообщениям СМИ, 9 июля 2021 года в Сочи произошло ДТП с автобусом. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 104, не справился с управлением на спуске, столкнулся с легким грузовиком Hyundai Porter и съехал в кювет. В результате аварии пострадали 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Всего в автобусе на момент аварии находилось 30 человек.

Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим пассажирам автобуса нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1164. Принцип действия таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на лечение. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.

С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.