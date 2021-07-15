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Сервис "Ростелеком. Ключ" охватил уже 165 тысяч квартир

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По итогам первого полугодия 2021 года к цифровому сервису "Ростелеком. Ключ" подключено уже более 165 тысяч квартир. Чаще всего жильцы используют умный домофон — он позволяет увидеть, кто пришел, поговорить с гостем, а также открыть дверь с помощью мобильного приложения или голосового помощника.

"Цифровая начинка становится одним из конкурентных преимуществ жилого дома. Для застройщиков — это возможность повысить привлекательность своего предложения на рынке, предлагая клиенту не просто стандартную квартиру, а умное жилье с полным набором цифровых сервисов для обеспечения безопасности и комфорта семьи. Следующим этапом развития продукта станет применение технологий искусственного интеллекта, когда домофон будет "узнавать" жильца по лицу и автоматически открывать дверь", — отметил директор продуктового офиса "Умный дом" компании "Ростелеком" Алексей Ковалев.

"Ростелеком" развивает экосистему цифровых сервисов для квартир и домов с 2017 года. В начале было запущено облачное домашнее видеонаблюдение. Продукт последовательно развивался, добавлялись новые функции и в итоге появилось комплексное решение "Умный дом", которое помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять домашним хозяйством. Система автоматически уведомит хозяина, если что-то пошло не так: кто-то проник в квартиру (датчики открытия и движения), протек кран (датчик протечки) или не выключен утюг (умная розетка). На следующем этапе компания стала развивать сервис "Ростелеком. Ключ", который выходит за пределы квартиры и цифровизирует подъезд и прилегающую к дому территорию.

Все умные цифровые сервисы для квартиры и дома объединены в одном приложении "Ростелеком. Ключ". С его помощью можно следить за порядком и соблюдением чистоты, а также чтобы во дворе и подъезде не было посторонних. За это отвечают умный домофон, умный шлагбаум, видеонаблюдение в подъезде и на придомовой территории, счетчики с автоматической передачей показаний, умная система контроля удаленного доступа и другие сервисы компании.

Управлять всеми функциями "Ростелеком. Ключ" можно через мобильное приложение или личный веб-кабинет, а также с помощью Apple Watch или Siri. Например, в разделе "Камеры" доступен архив видеозаписей, который восстановит картину произошедшего, если на территории дома или внутри что-то произошло. Умный домофон позволяет генерировать одноразовый код для доступа в подъезд — это удобно, если должен прийти курьер, гости или врач. Умный шлагбаум распознает номер автомобиля жильца и автоматически открывается. Также шлагбаум откроется, если к нему подъедет спецтранспорт — скорая помощь или пожарная машина.

За стабильность работы умных сервисов отвечает уже созданная "Ростелекомом" цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают более 38 миллионов домохозяйств по всей стране. Это значит, что до большинства многоквартирных домов страны уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, IPTV), так и дополнительные цифровые услуги, включая "Умный дом" и "Ростелеком. Ключ".

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Назад. 15 июля 2021
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