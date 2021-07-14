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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел "Академия"

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Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет новый раздел — "Академия", в котором собрана отличная коллекция развивающего контента для зрителей всех возрастов. Здесь можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, "Прямой речи", "Нетологии" и "Синхронизации", а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов "Классика на Дворцовой".

"Когда в 2020 году в силу известных событий люди стали больше времени проводить дома, мы сразу зафиксировали рост просмотров в Wink. На первом этапе он был связан с развлекательным контентом — фильмами и сериалами. Однако уже через несколько недель начал расти интерес к развивающим и обучающим материалам: люди стали активнее смотреть видео про фитнес и кулинарию, культуру и искусство, путешествия, документальные и научно-популярные фильмы. Заметно увеличились просмотры видеолекций. К счастью, спрос на дополнительные знания сохраняется и сегодня, поэтому мы собрали весь развивающий контент в одном разделе "Академия". Здесь найдут для себя много интересного и "лирики" (история, литература, искусство), и "физики" (точные науки, загадки природы). Коллекция "Академии" будет постоянно расширяться", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

В "Академии" собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психологию и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию, цифровым знаниям, эмоциональному интеллекту и даже созданию интересных презентаций.

Новый раздел оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг. Также для закрепления знаний есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, представленные в Wink (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

Рубрика "Документальные фильмы и сериалы" представляет уникальные и захватывающие истории про живую природу, знаменитых людей, загадки Вселенной и, конечно, рассказывает о коронавирусах. В рубрике "Спектакли лучших театров" размещены первые видеозаписи музыкальных, драматических и кукольных спектаклей, количество которых постоянно увеличивается.

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Назад. 14 июля 2021
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел "Академия"
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