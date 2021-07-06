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Страховой Дом ВСК выплатит возмещение родственникам погибших пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке

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Родственникам погибших пассажиров самолета положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

По сообщениям СМИ, 6 июля 2021 года самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке. Его обломки обнаружили в 4-5 км от аэропорта поселка Палана, куда он направлялся из Петропавловска-Камчатского. Самолет предположительно потерпел крушение, когда заходил на посадку на второй круг. По предварительным данным, катастрофа могла произойти по трем причинам: неблагоприятные погодные условия и низкая видимость, технические неисправности самолета или ошибка пилотирования. На борту самолета находилось 28 человек, среди которых 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Чтобы получить страховые выплаты, нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие иждивение или близкое родство с погибшим.

Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1164. Размер выплаты в связи с гибелью одного пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей, общий объем составит 44,55 млн рублей.

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Новости

Назад. 06 июля 2021
Страховой Дом ВСК выплатит возмещение родственникам погибших пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке
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