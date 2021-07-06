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В райцентрах Самарской области появились мобильные электрокардиографы от "Ростелекома"

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"Ростелеком" предоставил районным больницам Самарской области 34 переносных телемедицинских электрокардиографа: 16 приборов для стационаров и 18 — для выезда врачей на дом. Для хранения и транспортировки оборудования используются противоударные кейсы с зарядным устройством, позволяющим зарядить аппараты как от электросети, так и в автомобиле. Результаты исследований передаются по беспроводной связи в облачный архив регионального министерства здравоохранения.

При помощи электрокардиографов самарские медики могут создавать единую базу исследований пациентов и проводить диспансеризацию населения в удаленных селах. Врачи также получили возможность выдавать приборы жителям губернии на дом для послеоперационного наблюдения и выявления причин приступов и аритмий.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Применение оборудования нового поколения в районных больницах значительно облегчает жизнь врачей и пациентов и повышает доступность качественной медицинской помощи в сельской местности".

Благодаря использованию электрокардиографов фельдшеры в удаленных селах смогут проводить исследования на месте. Устройство автоматически сформирует заключение о состоянии больного по двенадцати параметрам. Одновременно дежурный врач центральной районной больницы увидит запись электрокардиограммы и отправит рекомендации по лечению на смартфон доктора неотложки.

В сложных ситуациях медики могут тут же предоставить доступ к данным пациента коллегам из Самарского областного клинического кардиологического диспансера, оперативно получить консультацию и при госпитализации больного начать терапию уже по дороге в клинику.

Евгений Разумов, главный врач центральной больницы города и района Похвистнево:

"С помощью мобильных электрокардиографов мы можем провести мгновенную диагностику на дому, повысить оперативность и качество работы неотложной медицинской помощи, снизить риски серьезных последствий для здоровья жителей малых населенных пунктов".

Ранее "Ростелеком" предоставил скоростной доступ к интернету 187 лечебно-профилактическим учреждениям и 226 фельдшерско-акушерским пунктам во всех городах и районах губернии. Компания оборудовала около тысячи автоматизированных рабочих мест в самарских больницах для создания единого цифрового контура регионального министерства здравоохранения.

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Новости

Назад. 06 июля 2021
В райцентрах Самарской области появились мобильные электрокардиографы от "Ростелекома"
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