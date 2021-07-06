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На дорогах Самары появятся троллейбусы №4, в которых можно будет зарядить телефон

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В ближайшие дни по Самаре начнут курсировать новейшие троллейбусы. Город получил 22 единицы комфортного пассажирского транспорта "Адмирал", которые могут выехать на дороги уже на этой неделе.

Как сообщили в самарском дептрансе, все троллейбусы решено пустить на маршрут №4 от остановки "Завод Металлург" до железнодорожного вокзала.

В салоне транспорта установлены системы климат-контроля, кроме того, там есть USB-порты, с помощью которых пассажиры смогут прямо в дороге зарядить смартфон и другие гаджеты. Также внутри есть мультимедийные системы. Все "Адмиралы" - низкопольные для удобства прохода людей в салон.

Один троллейбус способен перевезти 96 человек за раз, причем 33 места - сидячие. Техника может следовать со скоростью до 70 километров в час.

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Новости

Назад. 06 июля 2021
На дорогах Самары появятся троллейбусы №4, в которых можно будет зарядить телефон
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