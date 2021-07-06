Игра состоялась в воскресенье, 4 июля. Голы забили Липовой, 2'; Илич, 5'; Сарвели, 12'; Липовой, 41'; Цыпченко, 75' с пенальти.
"Крылья Советов" разгромили "Раднички" - 4:1
В заключительном матче сербского сбора "Крылья Советов" разгромили "Раднички".
"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан (35 Прищепа, 46'), 47 Божин, 50 Карпов (3 Чернов, 46'), 77 Кабутов, 11 Ежов, 6 Якуба (8 Витюгов, 46'), 8 Витюгов (52 Смирнов, 35'), 17 Зиньковский (30 Пиняев, 46'), 29 Липовой , 10 Сарвели (19 Цыпченко, 57'). Запасные: 81 Овсянников.