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Специалисты ГЖИ проверили качество ремонта кровли в Отрадном

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Жильцы дома № 24 по ул. Сабирзянова в Отрадном обратились в Госжилинспекцию с жалобой на протечку кровли в зимний период. Управляющей компании «КСК Отрадного» было выдано предписание на необходимость проведения ремонтных работ.

«В нашем доме северная сторона выходит во двор, и в зимний период времени у нас участились жалобы на протечки в квартиры от таяния снега. Это происходило из-за того, что плиты шифера плотно друг к другу не прилегали, и вода попадала между плит», – рассказала Светлана Куракина, председатель совета МКД.

«В нашем управлении более четырёхсот домов, и довольно большой процент их них со скатными крышами. К серьёзным ремонтным работам на кровле мы можем приступить только в тёплое время года. На этом доме наша компания все работы по предписанию ГЖИ выполнила в срок, и в данный момент съёмки показали, что дефекты устранены», – пояснил начальник жилищно-эксплуатационной службы «КСК Отрадного» Алексей Талалаев.

По словам консультанта северо-западного управления жилищного надзора Госжилинспекции Надежды Моисеевой для более качественного обследования ремонта ГЖИ применяет квадрокоптер. Беспилотник может работать на высоте до 500 метров, тогда как самое высокое здание в Самарской области немногим выше 120 метров. Его 4К камера способна с высоким разрешением снять любую, даже самую мелкую деталь, абсолютно всё, что нужно инспектору для работы. Дрон для подобных проверок применяется в ГЖИ с ноября 2019 года, и за весь период эксплуатации было таким образом проверено около 30 проблемных объектов, расположенных либо на большой высоте, либо в труднодоступных местах.

Самарская область – один из немногих регионов в стране, где уделяется особое внимание комплексному и качественному решению вопросов жителей в сфере ЖКХ. Это направление находится под личным контролем Губернатора, Дмитрия Азарова. Об этом заявила главный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова, комментируя прямую линию с Владимиром Путиным 30 июня, отметив, что одна из важных задач – повышение правовой грамотности председателей МКД, ТСЖ. Руководитель ГЖИ подчеркнула: «На территории региона по инициативе Дмитрия Азарова запущен «коммунальный» проект «Единой России». На семинарах-тренингах для председателей советов МКД мы рассказываем, как правильно читать платежки, откуда получать оперативную информацию, как оспаривать начисления. Председателей учат правовым основам, чтобы отстаивать свою позицию перед ресурсоснабжающими организациями, а также основам управления имуществом».

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Назад. 06 июля 2021
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