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Молодые врачи из «красной зоны» инфекционного госпиталя призывают жителей защитить здоровье и пройти вакцинацию от COVID-19

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Врач-кардиолог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ксения Матееску больше года работает в инфекционном госпитале больницы. Как она сама говорит, в «центре пандемии».

 «Я видела, как тяжело болеют и, к сожалению, умирают пациенты и 50, и 40, и даже 30 лет, не имеющие ни хронических заболеваний, ни сопутствующей патологии, несмотря на своевременную и в полном объеме оказанную медицинскую помощь. И это страшно, — отметила доктор. — Непредсказуемость течения — вот что характерно для новой коронавирусной инфекции. Но в период первой и второй так называемых волн пандемии, когда поступало большое количество пациентов, вакцины не было. А сейчас она появилась. Значит, у нас есть возможность избежать большой опасности, которую таят в себе коронавирусная инфекция и пневмония. Я и моя семья привились в январе 2021 года. Я сама и мои родители не болели, и как только появилась вакцина, мы сделали прививки, перенесли очень легко, никаких побочных эффектов, кроме небольшой местной реакции, не было. И первый, и второй компонент вакцины перенесли хорошо. Своим друзьям и знакомым я обычно говорю: ковид, к сожалению, от нас никуда не денется, но каждый из нас может повлиять на ситуацию. А правила все те же: мыть руки, пользоваться антисептиками, носить маски, избегать массового скопления людей и, главное, прививаться».

Врач Максим Стариковский тоже работает в инфекционном госпитале областной больницы в течение года. «Безусловно, год был очень тяжелым для меня, в частности, и всего медицинского персонала, — рассказал он. — Среди моих пациентов были люди, имеющие различные заболевания, в том числе с факторами риска – гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Но были и молодые пациенты с новой коронавирусной инфекцией и тяжелым течением болезни. У них не было сопутствующих заболеваний, но болели они очень тяжело. Безусловно, помощь в полной мере оказывали всем: и с факторами риска, и без, и пожилым, и молодым пациентам. Но мы были удивлены, что так тяжело болели и молодые люди. Сам я переболел коронавирусной инфекцией, но буду прививаться для профилактики обязательно на следующей неделе. И рекомендую своим близким и коллегам сделать то же самое. На данный момент есть два пути – переболеть ковидом с неизвестными последствиями и вакцинироваться. Я предпочитаю вакцинацию».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.  В регионе открыты круглосуточные прививочные кабинеты, организованы прививочные пункты в торговых центрах, и мобильные пункты работают по графику возле торговых центров и проводят вакцинацию населения в отдалённых районах губернии.

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Назад. 01 июля 2021
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