Грушинский пройдет в 2021 году в формате бесплатных концертов и онлайн-трансляций

01.07.2021 14:38 Читали 13

На концертах выступят известные барды и постоянные гости фестиваля. Для поклонников авторской музыки это станет прекрасной возможностью провести время с единомышленниками, насладиться хорошими песнями, несмотря на то, что из-за сложной эпидемиологической ситуации Поляна была закрыта и проведение фестиваля в привычном формате стало невозможно.

Однако, несмотря на все трудности, поклонники Грушинского фестиваля смогут стать свидетелями настоящего праздника авторской музыки. Концерты пройдут в Самаре и Тольятти.

2 июля в 19.00 Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды» — Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский. Мероприятие пройдет в Окружном доме офицеров в Самаре. 4 июля состоится концерт в Тольятти — в 15:00 в ДКИТ (малый зал).

Также 4 июля в 16.00 в концертном зале ОДО в Самаре выступит народный артист России Олег Митяев с программой «Лето — это маленькая жизнь». В программе также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко.

А в 19.30 4 июля пройдет заключительный гала-концерт 48 Грушинского фестиваля авторской песни. Он также состоится в ОДО. На сцену выйдут Олег Митяев, Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты.

Заказать бесплатные билеты можно на сайте Кассир.ру по следующим ссылкам:

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/gala-kontsert-48-grushinskiy-festival-avtorskoy-pesni_2021-07-04

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/oleg-mityaev-kontsert-v-ramkah-48-grushinskogo-festivalya_2021-07-04

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/neobardyi-48-grushinskiy-festival-avtorskoy-pesni_2021-07-02

Уважаемые жители и гости Самарской области! Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Мероприятия фестиваля пройдут с соблюдением санитарных требований, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Присоединиться к Грушинскому фестивалю можно и в онлайн-формате.

2 июля в 17.00 состоится открытие онлайн-поляны, а гала-концерт на гитаре будет транслироваться 3 июля в 21.00. Время концертов указано по самарскому времени (мск +1). Все концерты в залах также будут транслироваться на сайте http://grushinfestival.ru/