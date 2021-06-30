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Американская мечта и русский хоккей: премьера документального фильма "Красные пингвины" на more.tv и Wink

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14 июля в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink состоится российская премьера документального фильма "Красные пингвины" (Red Penguins). Это невероятная, но правдивая история, в которой американская мечта разбилась о русский лед.

Речь в картине пойдет об одном из поворотных моментов российско-американских отношений в ранний постсоветский период. Фильм показывает недавнюю историю России через события, происходившие почти 30 лет назад с главным хоккейным клубом страны - ЦСКА. Западные критики сравнивают "Красных пингвинов" с фильмами братьев Коэн.

Автор картины - известный американский режиссер Гейб Польски, родители которого эмигрировали из советской Украины еще до его рождения. Гейба с детства интересовала история державы, которая когда-то была домом для его семьи. Именно потому, однажды столкнувшись с удивительной историей "Красных пингвинов", он посчитал своим долгом поведать ее миру.

"Красные пингвины" стали смелой попыткой Польски понять русскую душу и объяснить ее несовместимость с американской мечтой.

К теме спорта Польски обращался и в предыдущих своих работах - "Красной Армии" и "В поисках величия". Этому режиссеру, как никому другому, удается показать многогранные и часто противоречивые характеры выдающихся спортсменов.

В проекте приняли участие известные отечественные политические и культурные деятели, а также популярные персоны из мира спорта. В фильме можно встретить спортивного комментатора Виктора Гусева, телеведущего и продюсера Александра Любимова, а также Александра Барановского - генерала армии, возглавлявшего ЦСКА в 90-е годы.

Мировая премьера "Красных пингвинов" состоялась 5 сентября 2019 г. на международном кинофестивале в Торонто. Фильм боролся за популярные американские награды - премию Гильдии сценаристов США и Critics Choice Awards.

Гейб Польски выступил сразу и сценаристом, и режиссером, и продюсером картины. Проект произведен совместно со студиями Studio Hamburg Enterprises и Norddeutscher Rundfunk.

Сюжет
Самое начало 1990-х. Предприимчивый американский маркетолог Стив Уоршоу отправляется в самое сердце "Дикого Востока" - в только что образовавшуюся после распада Союза новую Россию. Его задача - создать настоящий "взрыв" в сфере развлечений постсоветского мира. Чтобы добиться того самого "вау-эффекта", он привлекает к участию в проекте самую популярную спортивную команду в стране - хоккеистов московского ЦСКА, а также голливудских звезд первой величины. Созданное Стивом шоу отправляет зрителей в совершенно невообразимое для России тех лет приключение. Вместе с тем, сам автор проекта попадает в не менее удивительный водоворот событий внутри "лихих 90-х".

Официальный трейлер: https://disk.yandex.ru/i/8cAEsC7ejCa6Qw
Постер: https://disk.yandex.ru/i/wS2XE0am21Y5Pw
Кадры из фильма: https://disk.yandex.ru/d/tTIBCZTx8LN3Mg

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