На пляже в Жигулевске спасли и вернули к жизни утонувшего ребенка

28.06.2021 12:44 Читали 45

27 июня спасатели Поисково-спасательного отряда города Жигулевск на акватории городского пляжа спасли и вернули к жизни мальчика 2015 года рождения.

События начали разворачиваться в 11.20. Женщина с двумя детьми 6 и 7 лет находилась около воды. В какой- то момент она заметила, что младшего нет у воды, и стала звать на помощь. Спасатели, в течение пяти минут подняли мальчика с глубины 3,5 метра, доставили до берега. Ребенок не дышал. Спасатели приступили к оказанию первой помощи. Мальчика привели в сознание и в 11.40 передали врачам скорой медицинской помощи.