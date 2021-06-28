В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор

28.06.2021 10:10 Читали 42

В Самарской городской больнице №7 установлен новый газификатор для обеспечения кислородом пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он приобретен за счёт средств областного бюджета.

Новый газификатор объемом 2 тонны позволил больнице почти в два раза увеличить объем жидкого кислорода, необходимого при лечении пациентов с COVID-19. «Имеющееся оборудование могло обеспечить потребности пациентов в режиме обычной, стандартной работы медучреждения, — отметила главный врач больницы Анна Дубасова. — В ситуации пандемии, когда Самарская городская больница начала работать как инфекционный госпиталь, потребности в кислороде многократно возросли. В настоящее время у нас работают 3 отделения помощи больным с COVID-19, отделение реанимации, где кислородная поддержка пациентам оказывается постоянно. Установка нового оборудования отличного качества позволила увеличить мощности для обеспечения наших пациентов кислородом».

В настоящее время в больнице проходят лечение около 200 человек. Почти половине из них требуется кислородотерапия, показаниями для нее являются серьезные поражения легочной ткани, низкая сатурация кислорода в крови.

Напомним, на прошлой неделе дополнительные новые газификаторы были также установлены в Самарской городской больнице №6 и Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн.