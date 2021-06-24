К экспедиции "Чистая Волга" присоединятся самарские волонтеры

Инициатором акции выступила компания "Филип Моррис Интернэшнл" в России, соорганизатором — информационный портал "Волга Ньюс". В экологическом десанте примут участие сотрудники самарских компаний.
В задачи волонтеров входит раздельный сбор мусора и отбор волжской воды для последующего анализа. Чтобы придать ускорение и соревновательность процессу, участников разделят на команды. Команда, собравшая больше мусора, получит приз.
В ходе акции волонтеры расширят свои экологические знания с помощью инструктора фонда "Без рек как без рук", который расскажет о том, чем "болеет" Волга и как ей помочь, а также о вреде микропластика для экосистемы.
Для исследования воды используются уникальные приборы контроля качества воды, не имеющие аналогов в России. Целый ряд показателей определяется в онлайн-режиме непосредственно на борту с использованием высокоточного мультипараметрового зонда.
В ходе экспедиции впервые в России проводился анализ содержания микропластика в речной воде — нового потенциально опасного для здоровья человека загрязнителя.
Проект "Чистая Волга" — добровольный вклад ответственного бизнеса в реализацию национального проекта "Экология".