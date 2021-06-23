На реке Сок утонул мужчина

23.06.2021 11:25 Читали 4

Еще один трагический случай на водоеме произошел в Самарской области на реке Сок около Красного Яра.

Утонул мужчина 1960 года рождения. Компания из трех человек отдыхала на берегу реки. Один пошел к реке искупаться. Назад он уже не вернулся. В 15.00 к поискам приступили водолазы поисково-спасательного отряда. В 16.50 пропавший был обнаружен на дне реки. Стоит отметить, что место, где произошла трагедия, не относится к перечню мест на водных объектах, купание на которых разрешено.