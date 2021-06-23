В ДТП под Самарой погибли три человека

23.06.2021 09:23 Читали 28

Три человека погибли в результате столкновения во встречном направлении двух автомобилей, грузовой фуры «Вольво» и а/м «Тойота-Камри».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 59 километре трассы М-32 «Самара-Большая Черниговка» в Волжском районе Самарской области. От удара в моторном отсеке легкового автомобиля произошло возгорание. Машина выгорела полностью. Водитель и два пассажира погибли.

Для извлечения погибших на место происшествие в 16.06 был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя гидравлические кусачки и разжим спасатели, для обеспечения доступа к погибшим, срезали крышу и двери. В 18.40 работы на месте ДТП были окончены.