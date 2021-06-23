Оперативный штаб: темп вакцинации надо усилить в 6 раз

23.06.2021 10:19 Читали 10

Во вторник, 22 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Открывая заседание, Глава региона отметил, что негативная тенденция по распространению коронавирусной инфекции сегодня характерна для большинства регионов страны, в том числе и соседних с Самарской областью.

«Целый ряд регионов уже принял специальные решения, в том числе и ограничительные. Большинство из них действует в Самарской области, мы их не отменяли. Взвешенно подходили к развитию ситуации и понимали, что негативные тенденции еще возможны», — акцентировал Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что, в отличии от абсолютного большинства субъектов РФ, при снижении числа заболевших оперштаб не отменял ограничительных мер, таких как, например, перевод на «удаленку» 30% сотрудников коллективов, а также беременных женщин, запрет на посещение целого ряда учреждений людям старшего возраста, самоизоляция лиц в возрасте 65+, а также ограничения, связанные с наполняемостью залов концертных и спортивных организаций, кинотеатров, учреждений общественного питания, организации работы торговых центров, особых режимов в социальных учреждениях и другие меры.

«Всё это действовало и действует, и, вполне возможно, эти решения позволяют нам удерживать более благополучную ситуацию на территории Самарской области»,- отметил Дмитрий Азаров. Также, по мнению главы региона позитивное влияние на ситуацию оказало проведение масштабной вакцинации, в том числе на дачных участках и в общественных местах. «Специалисты считают, что свою роль сыграла и прививочная кампания от пневмококка — у нас фактически 30 тысяч привитых начиная с 4 квартала прошлого года»,- отметил Губернатор.

Показатель заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 2,8, что ниже, чем по РФ (11,39). Если сравнивать с данным показателем по стране, не учитывая данные по Москве и Санкт-Петербургу, то показатель Самарской области также ниже. В последнее время наблюдалась, хотя и неустойчивая, тендения к снижению заболеваемости, в том числе среди людей пожилого возраста. Это во многом результат проводимой вакцинации против коронавируса: среди общего числа привившихся жителей региона люди 60 лет и старше составляют почти половину. Кроме того, с началом сезона многие из них уехали на дачи и таким образом были ограничены в контактах.

В то же время эпидемиологическая ситуация в регионах страны, а также намечающаяся тенденция к росту заболеваемости и в нашей области вызывает настороженность.

Характеризуя эпидемиологическую ситуацию в регионе, и.о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что повысилась заболеваемость среди работников сферы услуг, транспортной отрасли, торговли, промышленных предприятий. За соблюдением действующих ограничений и мер безопасности в этих сферах по решению штаба будет усилен контроль.

Система здравоохранения продолжает готовиться к возможным рискам. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, вчера были дополнительно введены в систему «ковидных» госпиталей 314 мест, с завтрашнего дня добавится еще 629 – на случай ухудшения ситуации и необходимости госпитализации. Запас лекарств обеспечен на 52 дня. В системе санаторно-курортного фонда сейчас занята четверть мест, в ближайшее время их начнут загружать более интенсивно.

По поручению Губернатора в 17 медучреждениях проведена инспекция обеспеченности СИЗами, проверено кислородное оборудование, оценена дополнительная потребность в лекарствах.

Продолжается вакцинация против коронавируса, на данный момент привито более 30% населения от количества, необходимого для формирования коллективного иммунитета. За последние 10 дней темп вакцинации вырос в 1,5 раза. Однако его необходимо усилить в 6 раз, подчеркнул Армен Бенян. В ближайшее время в регион поступит более 73 тысяч доз вакцины.

На популяризацию вакцинации среди тех, кто застрахован по коллективным договорам ДМС, направлена работа, которую ведут страховые организации. Так, директор Самарского филиала АО «СОГАЗ» Алексей Ласкевич сообщил, что компания постоянно консультирует и сопровождает своих клиентов по ДМС в части организации и вакцинации и включает в часть договоров оплату сопутствующих расходов. В компании существует ряд сервисов, к которым имеют доступ застрахованные по ДМС и которые специально разработаны для решения задач по борьбе с COVID-19. Реализовано дистанционное консультирование заболевших, включены консультации по вакцинации без каких-либо ограничений. Также компания готова предоставить скидку на страховые продукты, ею можно воспользоваться при покупке в офисах Самарского филиала при предъявлении сертификата о вакцинации. Будет организовано дополнительное информирование жителей области об этой возможности.

На штабе обсудили ход прививочной кампании в муниципалитетах области. В тройке лидеров — Камышлинский, Хворостянский, Исаклинский районы. Там привиты от 65 до 72% необходимого количества населения. В Ставропольском, Нефтегорском, Сергиевском районах, Кинеле, Тольятти, Самаре, Чапаевске необходимо значительно наращивать темпы прививочной кампании.

Губернатор обратился ко всем главам муниципальных образований своим примером призывать жителей городов и районов прививаться, защищая свои семьи и общественное здоровье.

«Коллеги, мы видим, что ситуация, в том числе и в соседних регионах, развивается в негативном ключе. Мы с вами также фиксируем сегодня прирост заболеваемости. Небольшой, но прирост есть. Хотя цифры сегодняшнего дня нас беспокоят гораздо больше. Сохраняя ограничительные меры, установленные в ранний период, мы обязаны сегодня в рамках штаба рассмотреть и дополнительные меры для того, чтобы сохранить общественную безопасность. Это касается и дополнительных стимулов по вакцинации, и дополнительных ограничений, и сроков исполнения тех запретов и ограничений, которые мы приняли в предыдущий период. На мой взгляд, контроль за наблюдением этих норм сегодня в целом ряде муниципальных образований ослаб. Высокие температуры атмосферного воздуха не располагают к ответственному отношению и защите себя от коронавируса, ношению средств индивидуальной защиты. Коллеги, мы должны тем не менее дополнительные меры здесь предпринять, чтоб защитить здоровье людей, в том числе тех, которые недооценивают угрозу. Ну а разъяснительная работа должна быть переведена на качественно более высокий уровень, — подчеркнул Глава региона.

Учитывая эти факторы, а также тот факт, что инфекции стали более подвержены люди молодые и среднего возраста, штаб обсудил возможность введения дополнительных мер, чтобы сохранить общественную безопасность. А именно, рассматривается возможность допуска граждан на спортивные и физкультурные мероприятия, в театры, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, цирковые организации и на другие подобные мероприятия, в том числе на открытом воздухе, разрешенные при соблюдении установленных ограничений, при предъявлении одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 3 дней); для несовершеннолетних — результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более 3 дней); результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия не более 60 дней). В случае введения это требование будет распространяться на организаторов мероприятий, участников, зрителей, посетителей и других лиц.

По поручению Главы региона рассматриваются варианты дополнительных стимулов для тех, кто сделал прививки — эта защита по-прежнему самая надежная.