Австрийский канатоходец не перешел Волгу

21.06.2021 21:56 Читали 33

В воскресенье, 20 июня, на "ВолгаФесте-2021" слэклайнер Фридди Кюне должен был перейти по канату через Волгу. Но перехода через реку не состоялось, пишет ВолгаНьюс.

Напомним, что переход был запланирован на субботу, 19 июня. Но был перенесен из-за сильного ветра. Также организаторы внесли изменения и в маршрут европейца.

Кюне прошел по стропе, натянутой над набережной. Австриец шагнул на канат с четырехэтажного здания и добрался до крана, идя над головами многочисленной толпы. Во время перехода атлет показал несколько трюков: висел "на носках", вставал на плечо, ложился на стропу. Добравшись до крана, он спрыгнул с него с парашютом.

"Идти было не страшно – там песок внизу, падать было бы легко", - посмеялся Кюне.