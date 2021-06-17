Александр Живайкин поздравил медработников с профессиональным праздником

17.06.2021 10:54 Читали 11

Приближается День медработников. Героев нашего времени — медицинских работников чествуют повсеместно. Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин стал гостем праздничных мероприятий в Советском районе Самары и в Черноречье Волжского района.

Ольга Шестерева работает врачом общей практики в Черноречье. В пандемию пришлось непросто. Объем работы увеличился значительно, но Ольга говорит, что любовь к профессии оказалась сильнее: "Как же бросить пациентов: такого даже в голову не приходило, ведь они на меня рассчитывают, надеются".

"Замечательные люди работают у нас в медицине! Умные, профессиональные, самоотверженные — и днем, и ночью на боевом посту. Настоящие герои нашего времени. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Низкий вам поклон от всех нас!", — поздравил медработников Александр Живайкин.

Врачи, медицинские сестры, сотрудники больниц и поликлиник получили благодарственные письма и памятные подарки.