Самозанятые Самарской области могут оформить микрозайм до 500 тыс. рублей

Напомним, в прошлом году, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн. рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. В 2021 году региональный институт развития представил три новые программы для малого и среднего предпринимательства. Средства по ним можно направить на любые цели бизнеса. Еще две программы ГФСО действуют для начинающих представителей бизнеса, а самый «дешевый» микрозайм по ставке 1% могут оформить социальные предприниматели.
Новая программа для плательщиков налога на профессиональный доход предполагает соблюдение некоторых условий: самозанятый должен быть официально зарегистрирован не менее трех месяцев, а также предоставить в залог движимое или недвижимое имущество, стоимость которого составит не менее 50% от суммы микрозайма. При этом в качестве обеспечения можно предоставить имущество, приобретаемое на средства микрозайма.
«Программа льготного микрокредитования станет настоящим подспорьем самозанятым гражданам, делающим первые шаги в бизнесе. Полученные средства можно направить на погашение ранее взятых банковских кредитов, а также на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, которое необходимо заемщику в его предпринимательской деятельности. Самозанятые смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей по ставке 5,5% и сроком до 2 лет. Важно, что для самозанятых, работающих на территории моногородов, предусмотрена пониженная ставка в размере 2,75% годовых. Призываю пользователей специального налогового режима использовать новый финансовый продукт, а также все действующие меры поддержки, предназначенные вывести бизнес-проекты самозанятых на новый уровень», — рассказал о новой программе Гарантийного фонда министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Что касается действующих программ для предпринимателей, состоящих в Едином реестре субъектов МСП, то решение принимается на основе формализованных критериев оценки, что позволяет не только упростить процедуру, но и значительно сократить срок рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма с 10 рабочих дней до 1 рабочего дня, с даты предоставления полного пакета документов.
Ставка по этим программам составляет от 4,125% до 5,5 % годовых. Для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка еще ниже — 2,75 % годовых. Финансовые продукты предполагают получение суммы до 5 млн. рублей, сроком на 2 года.
Микрозаймы для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю, предоставляются под поручительство, а также под залог имущества, в качестве которого могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование.
Начинающие предприниматели могут получить в Фонде до 2 млн. рублей по ставке до 5,5%.
Самозанятые Самарской области могут оформить микрозайм до 500 тыс. рублей
Гарантийный фонд Самарской области запустил новую программу, которой могут воспользоваться самозанятые граждане. Теперь пользователям специального налогового режима доступен микрозайм до 500 тыс. рублей.
Напомним, в прошлом году, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн. рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. В 2021 году региональный институт развития представил три новые программы для малого и среднего предпринимательства. Средства по ним можно направить на любые цели бизнеса. Еще две программы ГФСО действуют для начинающих представителей бизнеса, а самый «дешевый» микрозайм по ставке 1% могут оформить социальные предприниматели.