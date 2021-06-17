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Самозанятые Самарской области могут оформить микрозайм до 500 тыс. рублей

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Гарантийный фонд Самарской области запустил новую программу, которой могут воспользоваться самозанятые граждане. Теперь пользователям специального налогового режима доступен микрозайм до 500 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, ГФСО был докапитализирован на 640 млн. рублей. Для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, действовали пять антикризисных программ. В 2021 году региональный институт развития представил три новые программы для малого и среднего предпринимательства. Средства по ним можно направить на любые цели бизнеса. Еще две программы ГФСО действуют для начинающих представителей бизнеса, а самый «дешевый» микрозайм по ставке 1% могут оформить социальные предприниматели.
Новая программа для плательщиков налога на профессиональный доход предполагает соблюдение некоторых условий: самозанятый должен быть официально зарегистрирован не менее трех месяцев, а также предоставить в залог движимое или недвижимое имущество, стоимость которого составит не менее 50% от суммы микрозайма. При этом в качестве обеспечения можно предоставить имущество, приобретаемое на средства микрозайма.
«Программа льготного микрокредитования станет настоящим подспорьем самозанятым гражданам, делающим первые шаги в бизнесе. Полученные средства можно направить на погашение ранее взятых банковских кредитов, а также на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, которое необходимо заемщику в его предпринимательской деятельности. Самозанятые смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей по ставке 5,5% и сроком до 2 лет. Важно, что для самозанятых, работающих на территории моногородов, предусмотрена пониженная ставка в размере 2,75% годовых. Призываю пользователей специального налогового режима использовать новый финансовый продукт, а также все действующие меры поддержки, предназначенные вывести бизнес-проекты самозанятых на новый уровень», — рассказал о новой программе Гарантийного фонда министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Что касается действующих программ для предпринимателей, состоящих в Едином реестре субъектов МСП, то решение принимается на основе формализованных критериев оценки, что позволяет не только упростить процедуру, но и значительно сократить срок рассмотрения вопроса о предоставлении микрозайма с 10 рабочих дней до 1 рабочего дня, с даты предоставления полного пакета документов.
Ставка по этим программам составляет от 4,125% до 5,5 % годовых. Для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка еще ниже — 2,75 % годовых. Финансовые продукты предполагают получение суммы до 5 млн. рублей, сроком на 2 года.
Микрозаймы для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю, предоставляются под поручительство, а также под залог имущества, в качестве которого могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование.
Начинающие предприниматели могут получить в Фонде до 2 млн. рублей по ставке до 5,5%.

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Назад. 17 июня 2021
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