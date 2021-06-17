Самарский центр для одаренных детей «Вега» подготовил 5 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

17.06.2021 09:33 Читали 12

В Самаре вручили дипломы победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также лауреатам именных премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. Всего награды получили 77 человек.

Ежегодно Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В 2021 году команда Самарской области заняла 27 призовых мест по 14 образовательным предметам (в 2020 году — 17 призовых мест). Наилучшую результативность в этом году показала команда региона по химии – четверо участников стали призерами олимпиады. По 3 призовых места Самарский регион завоевал в таких дисциплинах, как история, немецкий язык и обществознание.

По итогам олимпиады самыми результативными образовательными организациями региона стали: школа № 91 г.о. Тольятти (3 места), гимназия №133 г.о. Самара (3 места), Самарский региональный центр для одаренных детей» (5 мест).

«Вега» — единственный в Поволжье центр для одарённых детей, где они могут заниматься научными исследованиями на самом современном уровне. Он появился в 2019 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В рамках нацпроекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина, проведен капитальный ремонт учебных корпусов. Для лабораторий закуплено высокотехнологичное оборудование, которое есть даже не во всех профильных вузах. Поддержка и развитие такого направления работы, как работа с одаренными детьми, — одна из важных составляющих Стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Главы региона при участии жителей.

Две победы и одно призовое место принес губернии тольяттинский девятиклассник Михаил Семьянинов. По два призовых места в копилку самарской сборной добавили одиннадцатиклассник Максим Пышненко из Тольятти (география, история) и Алина Чернышова из Самары (русский и немецкий языки).

«Этот учебный год для меня выдался «урожайным», я также участвовал и одержал победу в конкурсе «Большая перемена». Общественнонаучные дисциплины близки мне, они дают человеку широкий кругозор и во многом определяют жизнь каждого из нас», — рассказывает Михаил Семьянинов.

Олимпиада состоит из нескольких этапов. Проходя их, школьник пробует свои силы — сначала на муниципальном, потом на региональном и федеральном уровнях. Важно, что у детей есть возможность соревноваться сразу в нескольких дисциплинах. Награда ценна для участников: дипломы победителей и призеров заключительного (федерального) этапа олимпиады действуют 4 года и дают право льготного поступления в вуз.

«Это одна из глобальных задач отечественного образования — дать детям возможность найти себя, попробовав разные сферы деятельности, — говорит заместитель министра образования и науки Светлана Бакулина. — Сегодня важно уметь адаптироваться в каждой сфере, иметь базовые компетенции. Такие конкурсы, как Всероссийская олимпиада школьников, дают ребятам возможность постоянно расти и двигаться вверх».

Именные премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков ежегодно присуждаются школьникам и студентам, добившимся результатов в искусстве, спорте, техническом творчестве и социально значимой деятельности. Награды получили 60 юных жителей региона, в том числе и некоторые победители Всероссийской олимпиады школьников.