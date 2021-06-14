Дмитрий Азаров: «Сабантуй является ярким свидетельством бережного отношения к истории и культуре народов»

14.06.2021 09:37 Читали 15

12 июня, в субботу, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй – 2021», который в этом году отмечается на самарской земле уже в 32 раз и посвящен 170-летию Самарской губернии. Мероприятие по традиции прошло в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Сабантуй — один из главных татарских праздников — яркий пример открытости, гостеприимства, редкого единодушия и сплочённости татарского народа. В Самарской области проживает 127 тысяч татар, действует 18 татарских национально-культурных объединений, в 13 школах области ведется преподавание татарского языка и литературы. В Самаре работает школа «Яктылык» с углубленным изучением татарского языка и литературы. При поддержке Правительства издаются газеты «Бердэмлек» («Единство»).

«От всей души поздравляю вас с праздником, с Днём России, с Сабантуем! Этот праздник проходит в тридцать второй раз в столице нашего региона, проходит как действительно общегородской, народный праздник, отмечается радостно, весело, радушно. Я очень рад видеть счастливые, улыбающиеся лица земляков. Рад приветствовать гостей из Татарстана, Оренбургской и Архангельской областей, из других регионов, которые приехали на замечательный праздник, который на нашей самарской многонациональной земле является ярким свидетельством бережного отношения к истории, к культуре народов, живущих в мире, в дружбе и братстве», — обратился Глава региона к землякам.

Губернатор подчеркнул, что сегодняшний праздник показывает, как нужно радоваться, встречать гостей. Но очень важно не забывать и о мерах предосторожности. «К сожалению, ещё никуда не делась угроза распространения новой инфекции. Я попрошу вас всех сегодня поберечь свое здоровье, соблюдать все правила, которые нам предписывают врачи, и конечно, сделать вакцину. Это главная защита ваша и ваших близких от этого страшного недуга. – акцентировал внимание Глава региона. — Я уверен, что любые испытания и трудности, с которыми мы сталкиваемся, объединяют нас. И прошлый год стал ярким свидетельством того, как люди объединились перед одной большой бедой, как те, кто мог помогать, пришел на помощь тем, кто нуждался в этой помощи».

Дмитрий Азаров выразил благодарность врачам, медсёстрам, санитаркам, водителям скорой помощи и, конечно же, волонтёрам, людям, которые по зову сердца приходили на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Я знаю, что сегодня на празднике таких много. Спасибо вам огромное», — поблагодарил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что именно так, объединяя усилия, можно добиться успеха. «У нас для этого все есть: есть замечательная красивая земля, талантливые, ответственные, работящие люди, есть национальные проекты, инициированные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а значит, наш регион, как и вся наша великая Родина — Россия, будет создавать новые условия для самореализации людей, для повышения уровня благосостояния и качества жизни», — выразил уверенность Губернатор.

К поздравлениям присоединилась делегация Азнакаевского района Республики Татарстан. Глава-председатель Совета Азнакаевского района Марсель Шайдуллин зачитал приветственный адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, который от лица всех татарстанцев поздравил с национальным праздником: «Сабантуй – это праздник трудолюбивых, смелых, веселых и гостеприимных людей. Везде, где проживают татары, Сабантуй предоставляет нам уникальную возможность прикоснуться к своим культурным истокам, насладиться общением на родном языке, проявить свои лучшие качества и творческие способности. Наш любимый народный праздник гармонично сочетает в себе душевную старину и многоликую современность, воспитывает любовь к родной земле и созидательному труду, укрепляет преемственность поколений».

В день празднования в парке проводились спортивные состязания, народные игры и забавы, соревнования по татарской национальной борьбе керэш, выступали творческие коллективы Камышлинского, Похвистневского районов Самарской области и города Самары, а также артисты Республики Татарстан.

Знакомство с площадками Дмитрий Азаров в сопровождении муфтия Талип-хазрата Яруллина начал с представительства Азнакаевского района республики Татарстан. Здесь вниманию почетных гостей были предложены национальные блюда и работы народных мастеров. Затем гости осмотрели площадки, на которых были представлены достижения самарских татар. Глава региона и муфтий также наградили детей – победителей областного турнира по шашкам.

В этот день вместе с Сабантуем отметила свое 10-летие организация «Дуслык», содействующая развитию культуры и сохранению традиций татарского народа в Самарской области.

В ходе праздника состоялось награждение активистов татарских общественных объединений. Почетным знаком Губернатора Самарской области «За вклад в укрепление дружбы народов» были награждены Председатель исполнительного комитета Самарской областной татарской национально-культурной автономии Анвер Горланов и Президент Самарской региональной общественной организации «Дуслык» («Дружба»), член президиума Национального Совета Всемирного конгресса татар Фахрутдин Канюкаев. Благодарность Губернатора Самарской области получила внештатный корреспондент газеты автономной некоммерческой организации редакции Самарской областной татарской газеты «Бердэмлек» («Единство») Фания Каримова.