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Кинельский район наращивает туристический потенциал

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Стратегия развития Самарской области подразумевает наращивание туристического компонента. В Кинельский район туристов привлекают опытная станция "Агросад" с различными, в том числе специально выведенными, растениями и подразделение Самарского зоопарка, где можно увидеть лошадь Пржевальского.

Производственный и туристический бренд Кинельского района — так по праву можно назвать научно-производственное предприятие "Агросад", расположенное рядом с селом Бобровка. Еще недавно здесь был неухоженный залесненный участок. Сегодня — 10 гектаров плодовых деревьев и кустарников, декоративных и ягодных культур. Главная диковинка — яблоня, вьющаяся, как виноград сорта "Подснежник". Сорт выведен Свердловской опытной станцией садоводства, плоды сочные и вкусные, но его важное качество — морозостойкость. А имея сланцевую форму, без опор ложится на землю, вьется как виноград.

"Наращивание туристического компонента определено в Стратегии развития региона. В нашей области есть что посмотреть, чему поучиться — не только гостям, но и самим жителям. Посетив опытную станцию "Агросад", мы видим не только стремление увеличить производственные мощности, но и желание развивать агротуризм. И такие планы у руководства предприятия есть. Мы убедились в масштабности проекта: и гостям, и садоводам здесь будет интересно: можно узнать о подборе культур и сортов, о защите растений от вредителей и многое другое", — отметил руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин, посетив новый туристический маршрут Кинельского района.

А в поселке Формальный гостей ждало подразделение Самарского зоопарка. Огромная работа проделана коллективом зоопарка, чтобы превратить 56 гектаров окрестностей в настоящий "Сафари-парк". Птицы, пресмыкающиеся, сельскохозяйственные животные и даже лошадь Пржевальского. Животные дружелюбны — дают себя погладить и угостить. Чтобы попасть на экскурсию в Сафари-парк, нужно позвонить в Самарский зоопарк и записаться. В назначенное время приедут сотрудники зоопарка, подготовят и проведут интереснейшую экскурсию.

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Назад. 11 июня 2021
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