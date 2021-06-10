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Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь побил собственный рекорд по регистрации участников

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Завершилась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 2021. В этом году более 20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме, при этом к процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322.

С 22 по 30 июля Форум соберет на Фестивальной поляне Мастрюковских озер 2 000 самых активных участников со всей страны. Образовательные сессии пройдут по 7 направлениям смен: «Добролайф», «Место жительства», «Мой бизнес», «Наука и технологии», «Управляй будущим», «Школа студенческой весны «ArtВолга», смена-лаборатория «Практика».

Образовательная программа будет включать в себя 4 сессии: первая сессия будет направлена на проработку SoftSkills («мягких» навыков), вторая и третья — в рамках тренинговой смены, четвертая сессия будет состоять из образовательных модулей в формате OpenSpace, куда войдут следующие направления: безопасность, IT, экология, семья и материнство, социальное проектирование, КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, профессии будущего, политика и креативные индустрии.

Программа Форума включит в себя помимо образовательной, культурно-досуговую программу, конкурс проектов и нетворкинг участников Форума в очном формате. Планируются онлайн-трансляции ключевых событий форума.

В рамках празднования Года науки и технологий в России предполагается создание полноценного научного кластера Форума, который будет включать ряд площадок и мероприятий окружного и федерального уровней.

Отдельным направлением Форума в 2021 году будет «Детская iВолга», участниками которой станут активисты Российского движения школьников, молодые педагоги.

Традиционно в рамках Форума пройдет конкурс проектов. Он включает в себя несколько направлений:

— Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Подача заявок откроется в личных кабинетах на сайте ivolgaforum.ru 26 июня и продлится до 8 июля.

— Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи. Прием заявок на сайте grants.myrosmol.ru до 13 июля.

Дополнительно в рамках Форума могут быть объявлены отдельные грантовые конкурсы партнеров. Участниками грантового конкурса проектов могут стать только участники Форума.

Справка

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

В ходе проведения Форума организаторами будет обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, действующими на момент проведения iВолги.

Дополнительная информация: ivolgapress@gmail.com

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