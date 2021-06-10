16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" предлагает бизнесу переехать в "Умный офис": новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира

Читали 45

"Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил в коммерческую эксплуатацию облачный сервис "Умный офис" для дистанционного управления служебными помещениями из любой точки мира, где есть интернет.

"Умный офис" — это система беспроводных датчиков и устройств, которая позволяет удаленно управлять офисом в личном кабинете, например, со смартфона. Она самостоятельно распознаёт изменения обстановки в помещении и реагирует на них по заданному сценарию.

Техническое решение "Умного офиса" включает комплекты для контроля безопасности при обнаружении движения в помещении, открытии двери или окна; для управления электроприборами, дистанционного мониторинга температуры, влажности, а также для умного управления освещением по заданному сценарию. Решение также обеспечивает противопожарный мониторинг и контролирует расход электроэнергии. Все датчики и устройства подключаются к контроллеру, который управляет ими по заданным настройкам и передает полученные данные в личный кабинет. Заказчик может проанализировать показания датчиков и собрать необходимую статистику, выбрав параметры и период времени, а также настроить уведомления для критичных событий.

Облачный сервис "Умный офис" работает на собственной облачной инфраструктуре "Ростелекома" и предоставляется под ключ с необходимым количеством устройств и датчиков с учетом типа бизнеса и плана помещения заказчика. Например, для цветочного магазина датчик протечки отслеживает влажность воздуха и температуру в торговом зале и при необходимости управляет кондиционером. Умная розетка контролирует работу увлажнителей воздуха для сохранения свежести цветов. Датчик движения следит за перемещениями в торговом зале, чтобы исключить несанкционированное проникновение, а умные лампы включаются, только если в зале есть покупатели или естественного освещения недостаточно.

"Выпуская новые цифровые услуги, мы реализуем стратегию "Ростелекома", направленную на удовлетворение всех задач и потребностей клиента в едином окне. Мировой рынок промышленного интернета вещей динамично растет, и наш новый сервис "Умный офис" —шаг, который в перспективе обеспечит "Ростелекому" лидирующие позиции в этом сегменте. Возможности облачного сервиса будут развиваться, чтобы соответствовать растущим требованиям корпоративного рынка к функционалу и качеству современных цифровых продуктов", — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Мы отмечаем, что сегмент IIoT показывает ежегодный рост. Выпуском "Умного офиса" мы стремимся занять свою долю в этом сегменте и, в перспективе, обеспечить "Ростелекому" уверенное развитие данного направления. Продукт расширяет экосистему беспроводных сервисов для корпоративных клиентов и позволяет в сегменте B2B получить дополнительную прибыль за счет допродаж новой услуги существующим клиентам", — считает директор проектов продуктового офиса "Wi-Fi" Дмитрий Сидоров.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 июня 2021
Самарчанку, уронившую ребенка с балкона, отправили под стражу
Анна Бушлякова: "Нужно формировать инклюзивную культуру в обществе и внутри компаний"
ПСБ финансирует один из приоритетных проектов Башкортостана по животноводству
Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь побил собственный рекорд по регистрации участников
"Ростелеком" предлагает бизнесу переехать в "Умный офис": новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде
"Крылья Советов" продлили контракты с двумя футболистами

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь побил собственный рекорд по регистрации участников

Завершилась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 2021. В этом году более 20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме, при этом к процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322.

В Самарской области почти 200 пожилых людей обрели приемные семьи

В регионе почти 200 пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья получают помощь и уход в приемных семьях. Самарская область стала одной из первых в стране, где с 2009 года начали создавать такие семьи. За это время помощь и уход уже смогли получить более 700 человек.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Чапаевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

До первого июня 7 заявок городов-участников отправятся на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Примут участие со своими проектами: Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск. Чапаевск разработал проект благоустройства парка им. Чапаева и Комсомольской площади, который по идее архитекторов позволит создать единые рекреационный каркас города.

На ул. Куйбышева установят 72 фонаря

В Самаре на ул. Куйбышева заменят 72 фонаря. В настоящее время постепенно выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей — они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья, пишет "Волга Ньюс".

Он и она