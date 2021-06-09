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Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето

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Студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни". Лента доступна эксклюзивно в видеосервисе Wink с 8 июня.

Фильм рассказывает про путь сборной России к бронзе чемпионата Европы 2008 года. В четвертьфинале наши обыграли главных фаворитов турнира — Голландию, подарив бессонную, но такую радостную ночь всей стране. Главными героями фильма стали игроки и тренеры той команды — Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев, Александр Бородюк, Игорь Корнеев и многие другие.

Режиссер фильма — Солтан Сунгатуллин, известный хитовыми роликами для футбольного клуба "Рубин". Шоураннер ленты — журналист Sports.ru Александр Дорский. Также в творческую группу вошли оператор Руслан Косенко и члены видеокоманды United Олег Халиулин, Антон Хнкоян, Александр Аксенов и Максим Воеводин.

"Сторителлинг — это ДНК Sports.ru, поэтому мы планируем и дальше искать классные сюжеты, выходящие за периметр футбольного поля и меняющие устоявшееся мнение. До конца 2022 года мы собираемся выпустить 10 новых тайтлов, от отдельных историй типа золотого поколения "Зенита", взявшего кубок УЕФА, до сериала-антологии российского спорта. Производство документального кино — уже полноценный стрим внутри компании, который с каждым днем становится все больше, с выделенной командой, инвестициями и стратегией. Наша долгосрочная цель — доминирующая доля на рынке спортивного контента любых форматов, и видео — безусловный драйвер к ее достижению. Фильм о Евро-2008 — для нас первый, что-то получилось не совсем так, как мы планировали, поэтому если вы продюсер, режиссер, сценарист, менеджер и хотите, а, может, уже умеете делать круче — приходите к нам работать", — комментирует коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин.

"Думаю, все, даже не футбольные болельщики, помнят выступление нашей сборной на Евро-2008. Помнят бурю эмоций, общую гордость, бессонную ночь, кавалькады гудящих автомобилей с флагами России, которые никого не раздражали. Фильм "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни" возвращает нас к этому событию, позволяет посмотреть на него изнутри звездной сборной. Очень хочется надеяться, что в нашей жизни будут еще такие объединяющие всех события и новые победы российского спорта", — сказал директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

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Назад. 09 июня 2021 Вперед.
Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето
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