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ПСБ ожидает кратный рост оборотов в Системе быстрых платежей в результате обнуления комиссии для бизнеса

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Такой прогноз озвучил старший вице-президент — директор дирекции цифрового бизнеса Александр Чернощекин.

ПСБ, который в числе первых подключился к системе быстрых платежей после ее запуска в 2019 году, поддерживает инициативу обнуления комиссии по СБП для бизнеса, озвученную президентом Владимиром Путиным на ПМЭФ. Мы ожидаем, что обнуление комиссий для бизнеса приведет к кратному росту оборотов в СБП и существенно ускорит внедрение цифровых технологий в малом и микробизнесе. На таких условиях СБП становится наиболее оптимальным, технологичным, быстрым и эффективным инфраструктурным решением для торгово-сервисных предприятий. Использование СБП в торговле позволяет значительно экономить на услугах эквайринга и обслуживании POS-терминала, получать оплату в режиме онлайн, при этом повышая лояльность клиентов за счет предоставления им удобного сервиса.

ПСБ отмечает увеличение оборотов безналичных платежей в эквайринговой сети банка в среднем на 30% каждый год, поэтому в настоящее время разработаны несколько схем оплаты для разных сегментов розничного бизнеса, которые учитывают особенности бизнес-процессов компаний: для микропредприятий, для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для компаний, развивающих собственную курьерскую доставку.

Для подключения сервиса СБП владельцу торговой точки достаточно подписать договор с банком, в том числе онлайн через систему дистанционного банковского обслуживания, и определиться с форматом вывода QR-кода для покупателей: на POS-терминале, кассе, пред-чеке фискального принтера или смартфоне продавца. Покупателю же, в свою очередь, чтобы воспользоваться сервисом оплаты через СБП по QR-коду, необходим смартфон с установленным на нем приложением банка, который подключен к СБП, а это практически все крупные кредитно-финансовые организации страны.

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Назад. 07 июня 2021
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