Александр Живайкин: "Приоритетными окажутся инвестиционные кредиты, которые будут создавать рабочие места и работать на благополучие российских семей"

04.06.2021 16:49 Читали 12

Руководитель фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы Александр Живайкин высказал поддержку заявлениям Дмитрия Азарова на стратегической сессии партии в рамках Петербургского международного экономического форума "Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста".

В пятницу, 4 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума прошла сессия партии "Единая Россия". Ее участники обсудили крупнейшие инфраструктурные проекты в регионах.

"На форуме прозвучало об инициативе партии по выдаче инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, которую одобрил президент страны. Полностью поддерживаю позицию и считаю, что эффективность нового кредитного механизма во многом будет зависеть от работы управленческих региональных команд, их открытости для бизнеса и граждан.

Все уровни власти и бизнес должны работать в едином векторе, а реструктуризация долгов и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов позволят нам расширить горизонт планирования, запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, нашей региональной Стратегией Лидерства, разрабатываемой Народной программой", — поделился Александр Живайкин.

На форуме глава региона Дмитрий Азаров рассказал о прорывных технологиях и важных инфраструктурных проектах в Самарской области. Он отметил, что партия работает сейчас в режиме штабов, аккумулируя важную информацию от жителей и правительства региона, создавая необходимую синергию.

"Дмитрий Игоревич отметил важнейшие запросы жителей региона: создание магистрали "Центральная", проект по строительству и развитию метрополитена в Самаре, проект по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для обеспечения городов Самарско-Тольяттинской агломерации, развитие индустриальных парков "Преображенка", "Чапаевск" и "Тольятти", проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части Самары. Мы видим, что в перечень проектов Самарской области включены прежде всего те проекты, которые имеют общенациональное, межрегиональное значение. Например, одним из ключевых направлений для развития региона являются инфраструктурные проекты, направленные на усиление связанности внутри третьей в стране по численности населения Самарско-Тольяттинской агломерации и ее встраивание в международные транспортные коридоры.

Самарская область за последние годы доказала, что мы умеем рационально обращаться и с региональными, и с федеральными средствами даже в непростых условиях. Нам удается успешно справляться с нацпроектами, а также сохранять социальную направленность бюджета, продолжать строительство стратегически важных проектов. В прошлом году мы добились увеличения финансирования дорожного фонда. Таким образом, Самарская область имеет все шансы получить новый мощный инвестиционный ресурс. Считаю важным, что "Единая Россия" поможет подготовить заявки на инфраструктурные кредиты", — отметил руководитель фракции "Единая Россия".