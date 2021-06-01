16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК примет активное участие в ПМЭФ-2021

Читали 5

Делегация Страхового Дома ВСК примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который пройдет со 2 по 5 июня в Северной столице. В этом году ВСК стала официальным страховщиком мероприятия.

В делегации будут участвовать девять человек. Возглавит ее председатель Совета директоров группы ВСК Сергей Цикалюк. На полях Форума пройдут переговоры с руководителями ряда крупнейших банков и компаний, на которых будут обсуждены вопросы развития сотрудничества и укрепления партнерских связей. А также состоится подписание ряда важных соглашений.

Специально к форуму подготовлены выгодные условия страхования. Оформить полис каско, страхование путешествующих, защитить имущество физических лиц и приобрести программу от несчастных случаев можно будет с выгодой 20%.

На площадке Форума будет работать презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами, которые могут получить консультации по продуктам компании у VIP-менеджера. Площадка ВСК будет расположена в зоне F, стенд f19.

На стенде будет смонтирована сенсорная панель, где можно пройти два интерактивных теста и узнать уровень цифровой зрелости компании, а также оценить свои силы в проведении цифровой трансформации в компании. Помимо этого, для гостей стенда пройдет лотерея с призами. Победителям достанутся мячи и перчатки с автографом легендарного голкипера Игоря Акинфеева.

"Петербургский международный экономический форум — одно из главных событий года для предпринимательского сообщества, мы рады принять в нем участие. Рассчитываем на полях мероприятия посетить ряд сессий, связанных с актуальными трендами экономики страны и цифровой трансформацией бизнеса, пленарное заседание с участием Президента России. Провести ряд деловых встреч и переговоров, а также подписать несколько стратегических соглашений", — сказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Версия для печати

Новости

Назад. 01 июня 2021
Страховой Дом ВСК примет активное участие в ПМЭФ-2021
"Сферум" продолжает расти: в платформе зарегистрировано уже 300 тысяч пользователей
"Ростелеком" и TrueConf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Чапаевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

До первого июня 7 заявок городов-участников отправятся на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Примут участие со своими проектами: Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск. Чапаевск разработал проект благоустройства парка им. Чапаева и Комсомольской площади, который по идее архитекторов позволит создать единые рекреационный каркас города.

На ул. Куйбышева установят 72 фонаря

В Самаре на ул. Куйбышева заменят 72 фонаря. В настоящее время постепенно выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей — они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья, пишет "Волга Ньюс".

Он и она