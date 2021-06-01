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"Сферум" продолжает расти: в платформе зарегистрировано уже 300 тысяч пользователей

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Цифровая образовательная платформа "Сферум", созданная совместно Mail.ru Group и "Ростелекомом", продолжает наращивать аудиторию — общее количество пользователей достигло 300 тысяч. Платформа была представлена 31 марта 2021 года, на данный момент она успешно используется в более чем 10 тысячах образовательных организаций.

"В течение двух месяцев с момента запуска к "Сферуму" подключилось 40 тысяч учителей и более 260 тысяч школьников. При этом темпы регистрации в мае вдвое превысили показатели апреля, что свидетельствует о нарастающем интересе к нашей разработке", — прокомментировал генеральный директор ООО "Цифровое образование" (компания-разработчик платформы) Рубен Акопов.

На этапе запуска проекта подключение проводилось в 15 пилотных регионах — это Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом запросы на участие в эксперименте поступают и от образовательных организаций из других субъектов РФ — возможность присоединиться к "Сферуму" получили все желающие школы. Заявки на подключение продолжают приниматься на info@sferum.ru.

"Сферум" позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети "ВКонтакте", регистрация обеспечивается через простой и безопасный инструмент — единый центр авторизации VK Connect. "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

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Назад. 01 июня 2021
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