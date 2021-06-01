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"Ростелеком" и TrueConf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников

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"Ростелеком", крупнейший российский интегрированный провайдер цифровых услуг и облачных сервисов, и крупнейший в Восточной Европе разработчик продуктов и решений для видеосвязи TrueConf организовали защищенный сеанс видео-конференц-связи (ВКС), связавший министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова с ведущими вузами страны. Сеанс связи состоялся в рамках Всероссийской научно-практической конференции "Военная подготовка студентов — новые возможности и перспективы". С помощью программного ВКС-сервера TrueConf на экран впервые в мире одновременно были выведено изображение 350 участников, что стало рекордным количеством для такого типа мероприятий.

Проведение видеоконференции такого масштаба стало возможно благодаря постоянному совершенствованию компаний TrueConf и "Ростелекома" в области внедрения и администрирования серверов многоточечных конференций.

В 2021 году "Ростелеком" и TrueConf развернули платформу видео-конференц-связи TrueConf Enterprise в защищенном облаке "Ростелекома", чтобы обеспечить потребности крупных компаний в отечественных системах видеосвязи, не требующих развертывания в ЦОД заказчика. Решение подойдет организациям, которые хотят ускорить процесс и сократить затраты при развертывании ВКС-решений в своих внутренних контурах, и готовых использовать предоставляемое комплексное решение на мощностях национальной облачной платформы "Ростелекома". Решение позволяет увеличивать число пользователей ВКС и обеспечивает интеграцию с уже имеющимися в распоряжении заказчика другими внешними решениями, используемыми на рынке систем ВКС.

Платформа ВКС TrueConf, развернутая в защищенном облаке "Ростелекома", поддерживает одновременное подключение к одной конференции до 1 000 пользователей и позволяет проводить групповые 4K-видеовстречи, вебинары, видеоуроки и совещания со всеми необходимыми инструментами для удаленного взаимодействия.

Программные решения TrueConf работают со всеми популярными операционными системами и мобильными платформами, а также интегрируется с ИТ-системами организаций: Active Directory, терминалами видео-конференц-связи сторонних производителей, телефонией и другими службами. Развертывание платформы TrueConf можно осуществить в течение 15 минут, существенно снижая нагрузку на ИТ-специалистов организации и ее инфраструктуру.

В 2020 году с началом периода пандемии COVID-19 и необходимости перехода на удаленный режим работы "Ростелеком" развернул ВКС-систему TrueConf для организации видеовстреч и совещаний между своими сотрудниками по всей стране. В настоящее время ВКС-система TrueConf обеспечивает более половины потребностей компании по организации и проведению удаленных собраний, презентаций и семинаров, что составляет около 30 000 сеансов ВКС в месяц с участием более 100 000 сотрудников компании и внешних участников.

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Новости

Назад. 01 июня 2021
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