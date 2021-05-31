Wink запускает бесплатную услугу "Обмен фильма"

"Выбор кино — это очень тонкое и индивидуальное дело, которое зависит как от предпочтений и вкуса, так и от настроения. Невозможно заранее быть на 100% уверенным, что выбранный фильм понравится. Часто бывает, что дети просят купить мультфильм, а при просмотре он им почему-то не нравится. Теперь ошибиться с выбором не страшно и деньги за покупку не пропадут — Wink предложит бесплатно посмотреть другую картину. Услуга "Обмен фильма" от Wink подарит именно те эмоции и настроение, которые нужны нашим клиентам здесь и сейчас", — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента "Ростелекома" Диана Самошкина.
Услуга "Обмен фильма" автоматически и бесплатно доступна всем подписчикам Wink, специально активировать ее не нужно. В случае когда клиент в течение 20 минут от начала кино выходит из режима просмотра, ему предлагается выбрать один из двух вариантов — "Продолжить просмотр" или "Заменить/обменять фильм". Во втором случае на обмен предлагается до 300 других вариантов, которые в первую очередь учитывают жанр, режиссера, актерский состав первоначальной покупки. А если изменилось настроение, то будет возможность вместо триллера выбрать боевик или ромком. Можно менять фильм неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.
Полные условия предоставления услуги "Обмен фильма" доступны на сайте wink.rt.ru.