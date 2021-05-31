По участку нельзя проехать с 0.00 29 мая до 23.00 6 июня. Объехать его можно по ул. Тихвинской, Советской Армии, основной дороге по ул. Ново-Садовой. При этом участок дублера ул. Ново-Садовой от ул. Гастелло до ул. Потапова временно стал двусторонним.
В Самаре на дублере ул. Ново-Садовой введено двустороннее движение до 6 июня
В минувшие выходные в Самаре перекрыли участок дороги на пересечении дублера ул. Ново-Садовой и ул. Гастелло. Это необходимо для продолжения реконструкции Ново-Садовой в рамках строительства новой двухуровневой транспортной развязки в районе "Современника".