В Самаре на дублере ул. Ново-Садовой введено двустороннее движение до 6 июня

31.05.2021 07:38 Читали 6

В минувшие выходные в Самаре перекрыли участок дороги на пересечении дублера ул. Ново-Садовой и ул. Гастелло. Это необходимо для продолжения реконструкции Ново-Садовой в рамках строительства новой двухуровневой транспортной развязки в районе "Современника".