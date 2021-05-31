При ремонте автомобиля погиб водитель большегруза

31.05.2021 11:37 Читали 8

29 мая в селе Подъем-Михайловка Волжского района около кафе «Ветерок» водитель грузового автомобиля проводил работы по ремонту пневмоподушки.

Для доступа к ремонтному узлу автомобиль необходимо было приподнять домкратом. Мужчина не обеспечил надежное крепление домкрата в процессе проведения ремонтных работ, в результате чего домкрат сложился и водитель оказался зажатым между рамой груженой машины и колесом. От полученных травм он погиб. Для извлечения пострадавшего требовалась помощь спасателей. В 18.30 к месту происшествия для проведения спасательных работ был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области. Спасатели гидравлическим домкратом подняли автомобиль и извлекли пострадавшего. В 20.00 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Причина произошедшего — не соблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ.