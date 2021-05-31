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Продлен запрет на пребывание граждан в лесах

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Приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 28.05.2021 № 344 установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 29.05.2021 по 14.06.2021 года включительно на территории следующих лесничеств Самарской области: Безенчукское, Волжское, Кинель-Черкасское, Кинельское, Красноярское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское, Сергиевское, Ставропольское.

Напомним, что с 15 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
  • на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
  • на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

О возникновении, обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)2310063.

 
 
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Назад. 31 мая 2021
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