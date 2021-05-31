Продлен запрет на пребывание граждан в лесах

Напомним, что с 15 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим.
Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
О возникновении, обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)2310063.