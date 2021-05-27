Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга»

27.05.2021 15:26 Читали 19

По многочисленным просьбам Дирекция форума «iВолга 2021» приняла решение продлить регистрацию до 7 июня 2021 года. К участию в форуме «iВолга» приглашаются жители Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Для того чтобы стать участником форума, необходимо подать заявку на официальном сайте ivolgaforum.ru, выбрать образовательную смену, заполнить анкету участника, а также пройти регистрацию в АИС «Молодёжь России».

В этом году обновленный форум возвращается в офлайн-формат. Он пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 22 по 30 июля. Впервые в этом году для того чтобы стать участником, не требуется обязательное наличие проекта.

2021 год станет настоящей перезагрузкой для форума. Новая реальность диктует новые правила, и iВолга меняется вместе со всем миром. Участники форума могут выбрать одну из 7 образовательных смен:

« Добролайф»

Добролайф» «Место жительства»

«Мой бизнес»

«Наука и технологии»

«Управляй будущим»

«Школа студенческой весны «ArtВолга»

Смена-лаборатория «Практика»

Каждая смена включает в себя 4 образовательных сессии: первая будет направлена на проработку SoftSkills («мягких» навыков), вторая и третья сессии будут проведены в рамках тренинговой смены, по заявленным модулям, четвертая предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: безопасность, IT, экология, семья и материнство, социальное проектирование, КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, профессии будущего, политика и креативные индустрии.

Программа форума включает в себя также культурно-досуговую программу, конкурс проектов и нетворкинг участников форума в очном формате. Планируетсяорганизация онлайн-трансляций отдельных направлений.

В 2021 году участниками форума станут активисты Российского движения школьников, участники и победители конкурса «Большая перемена». В рамках празднования Года науки и технологий в России именно для них будет сформирована программа «Детская iВолга», которая предполагает создание полноценного научного кластера форума с рядом площадок и мероприятий окружного и федерального уровня.

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Особое внимание организаторов будет уделено обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания, питания и реализации программы в условиях распространения коронавирусной инфекции (Covid-19), в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, действующими на момент проведения iВолги.