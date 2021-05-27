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В Самаре стартовала работа предпринимательского форума «Мой бизнес 63»

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В среду, 26 мая, на площадке регионального центра «Мой бизнес» стартовал традиционный предпринимательский форум «Мой бизнес 63». Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Кроме того по инициативе Президента страны Владимира Путина разрабатывается нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал необходимость поддержки представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан. Также одной из главных тем Послания Главы региона в 2021 году стало подведение трехлетних итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Формирование комфортного делового климата, развитие внутреннего туризма и улучшение качества жизни населения важные направления стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Мы будем с особым вниманием следить за ситуацией в этой сфере, при необходимости принимать новые меры поддержки. Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», — подчеркивал Глава региона.

Форум традиционно приурочен ко Дню Российского предпринимательства. Организатором мероприятия выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

«В программе форума мы учли все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед малым и средним бизнесом, особое внимание уделим самозанятым гражданам – под это направление выделен целый день работы форума. Поговорим о работе на внешних рынках, о развитии туризма, о молодежном предпринимательстве. Кроме того, участники смогут принять участие в тематической экскурсии по Самаре, зарядиться энергией на открытой тренировке с квалифицированным тренером. В ближайшие четыре дня представители бизнеса поделятся своим опытом, услышат советы от экспертов в разных направлениях и проведут время с максимальной пользой для себя и для своего дела!», — рассказал о программе мероприятия министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В среду, 26 мая, деловую программу четырехдневного события открыл отраслевой семинар «Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона». На торжественном открытии выступил заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

«Первый день начинается с очень важной темы – туристический сувенир. В Самарской области существует огромное количество предпринимателей, которые занимаются производством сувенирной продукции, но такие аспекты, как сбыт этой продукции, переформатирование его для туристов предстоит разобрать сегодня на семинаре», — рассказал Артур Абдрашитов.

На мероприятии в качестве приглашённого спикера выступил председатель Правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов (г.Воронеж). «Предприниматель, создающий сувенирную продукцию, должен позаботиться об упаковке, которая обеспечит безопасную транспортировку изделий. Кроме того, упаковка должна максимально соответствовать сувениру, а также ассоциироваться с городом и регионом, в котором его приобретает турист» — отметил предприниматель.

Еще одной тематической секцией первого дня работы форума стал «Экспорт в 2021 году: актуальные инструменты работы на внешних рынках».  Здесь участники могли не только узнать о последних трендах и особенностях работы с зарубежными партнерами, но и смогли сформировать компетенции стратегического мышления.

Параллельно, на протяжении всего первого и второго дня работы Форума, в холле центра «Мой бизнес» будет проходить выставка сувениров самарских производителей, где желающие смогут приобрести яркие и интересные товары местных мастеров.

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Назад. 27 мая 2021
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