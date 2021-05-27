Индекс RSBI: в апреле продажи среднего бизнеса вышли на исторический максимум

27.05.2021 11:59 Читали 18

Согласно Индексу RSBI, который в апреле составил 52,6 пунктов, рост деловой активности малого и среднего бизнеса отмечается третий месяц подряд.

Росту Индекса способствовало движение вверх как фактических, так и ожидаемых показателей внутри компоненты продаж, а также удовлетворенного спроса на кредиты, который вернулся к высоким значениям. Однако компоненты кадров и инвестиций опустились на фоне снижения фактических показателей, при этом впервые с ноября 2020 года было зафиксировано увеличение количества предпринимателей, которые при опросе отметили фактическое сокращение персонала.

"В апреле мы зафиксировали хорошую динамику компоненты продаж, на 5% превышающую показатели прошлого месяца, и это достаточно весомые данные, свидетельствующие о выходе из кризиса. При этом продажи среднего бизнеса вышли на рекордный уровень — компонента достигла исторических максимумов, а фактические продажи первыми вышли в зону роста, достигнув 51,3 пункта, что говорит о реальном восстановлении бизнеса, которое ожидали на протяжении нескольких месяцев", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, ожидается, что деловая активность будет расти и дальше. Но во многом динамика роста будет зависеть от предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. "Компонента продаж Индекса RSBI продолжает рост, но она пока ниже остальных компонент. Также по сравнению с мартом снизилась компонента инвестиций. Мы видим, что необходимо стимулировать инвестиционную активность, в том числе и запускать новую государственную программу по инвестиционным кредитам. В плане улучшения показателей продаж целесообразно, на наш взгляд, поддерживать экспорт наших товаров, в том числе через отмену требования об обязательной репатриации валютной выручки для несырьевого экспорта", — отметил Александр Калинин.

Основные тренды

Компонента Продажи выросла за счет роста выручки у 17% опрошенных предпринимателей, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Такой динамике способствовало в том числе снижение влияния негативных факторов, о чем говорит сокращение на 2% числа тех, кто отметил падение выручки — таких оказалось 44%.

В части ожиданий на ближайшие три месяца ответы бизнеса также говорят о положительной тенденции: число тех, кто ожидает роста выручки, достигло 35% от всех опрошенных, при этом количество тех, кто ожидает падения выручки, осталось неизменным — 21%.

Компонента Кадры снизилась из-за роста фактических сокращений на 5% по сравнению с мартом — об увольнении персонала в апреле заявили 18% от общего числа респондентов. Количество тех, кто набирал новых сотрудников, осталось практически неизменно — их число составило 12%.

В части ожиданий на ближайшие три месяца незначительно увеличилось количество тех, кто планирует сокращение персонала, — до 6%, и неизменным осталось количество тех предпринимателей, которые будут набирать персонал, — до 22%.

Компонента Инвестиций снизилась из-за ухудшения фактических показателей. Наращивали инвестиции в апреле на 2% меньше респондентов, чем в прошлом месяце. О вложениях в бизнес заявили 15% опрошенных предпринимателей, при этом на те же 2% увеличилось количество предпринимателей, которые сокращали инвестиции, — 12% респондентов.

Ожидания бизнеса на три ближайших месяца также оказались сдержанными: наращивать инвестиции планируют 26% против 29% месяцем ранее, а их сокращения ожидают 5% опрошенных, что практически сопоставимо с результатами опроса в марте.

Компонента Кредиты выросла вновь к уровням исторического максимума на фоне роста удовлетворенного спроса. Он связан с незначительным увеличением до 16% числа МСБ, у кого уже есть кредит, и тех, кто уже получил одобрение кредита, — таких оказалось 12%. При этом показатели неудовлетворенного спроса — количество тех, кому кредит не одобрили, и тех, кто не пытался его получить, остался без изменений.

Скачать исследование можно по ссылке psbank.ru/Business/RSBI.