Страховой Дом ВСК обновил "умное" каско

25.05.2021 15:17 Читали 44

ВСК обновила специальную программу "умного" страхования КАСКО. Совместно с АО "АВТОВАЗ" для автомобилей LADA, подключенных к телематической платформе LADA Connect, реализовано массовое внедрение "умного КАСКО" в продуктах.

Платформа LADA Connect работает по принципу черного ящика, собирая данные о фактическом вождении: где автомобиль ездит, как часто водитель нарушает правила, превышает ли скорость или совершает опасные маневры... Собранная информация также помогает восстанавливать обстоятельства ДТП. Кроме того, за счет интеграции этой технологии у автовладельцев появится возможность урегулировать убытки без предоставления справок из компетентных органов по событиям, зафиксированным платформой LADA Connect.

"Страховой Дом ВСК несколько лет назад внедрил продукт КАСКО с системой телематики совместно с АО "РН Банк", которая позволяет отслеживать индивидуальный стиль вождения. Мы продолжаем развитие данного направления и недавно обновили программу "Умное КАСКО" для удобства потребителей, оптимизировав внутренние процессы компании с интеграцией оператора телематики. Запуск серийного производства автомобилей LADA с телематической платформой Connected Car позволит реализовать специальные страховые программы и предложить нашим клиентам новые возможности. Благодаря проекту аккуратным водителям будут доступны более персонифицированные условия страхования по КАСКО, дополнительная скидка на страховку автомобиля", - прокомментировала заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Проект способствует индивидуализации страхового предложения для аккуратных водителей и позволит значительно снизить стоимость полиса для них. Кроме того, ожидается, что с помощью применения такой технологии удастся повысить доступность добровольного автострахования.

Одним из преимуществ LADA Connect является пересекающаяся интеграция данных, которая создает единую экосистему коммуникации между партнерами и участниками проекта. Например, сразу после оформления договора страхования автовладелец сможет видеть условия страховой программы в мобильном приложении LADA Connect. Там же он сможет отслеживать свой текущий скоринговый балл для скидки на пролонгацию.

Работа LADA Connect основана на техническом решении компании "Лаборатория умного вождения", часть которого - телематическая платформа со специальной системой страхового скоринга - обрабатывает данные о вождении и с согласия автомобилиста передает их страховым компаниям. На основе этих данных формируются индивидуальные предложения.

Активное развитие Connected Car позволяет реализовывать современные и технологичные страховые программы. Мы высоко ценим оказанное нам доверие и рады тому, что владельцы LADA по всей России получат возможность оценить преимущества подключенных автомобилей и получить выгодные условия страхования от ВСК" - отметил Тимур Кузеев, директор по развитию "Лаборатории Умного Вождения".

Проект направлен на развитие рынка добровольного страхования автомобилей массового сегмента.