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В торговом центре Тольятти «Русь на Волге» работает пункт вакцинации против COVID -19

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Прививочный пункт организован в Тольятти в торгово-развлекательном центре «Русь на Волге» (улица Революционная, 52). Вакцинацию жителей проводят специалисты Тольяттинской городской клинической поликлиники №3. График работы пункта: ежедневно с 12.00 до 20.00. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

«Мы приглашаем на вакцинацию всех жителей и гостей города, тех, кто сознательно относится к сохранению своего здоровья и жизни, а также своих близких. Привиться может любой человек старше 18 лет, имеющий желание обезопасить себя от инфекции и не имеющий противопоказаний к прививке, — рассказала заведующая амбулаторно-поликлиническим комплексом Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Инна Рядовая. —  Привиться тольяттинцам можно как в торговом центре (вход со стороны Ленинского проспекта), так и в любом из зданий нашей поликлиники. Отличие может быть только в том, что в прививочных пунктах поликлиники существует предварительная запись. А в пункт торгового центра человек может обратиться сразу, имея при себе документ, удостоверяющий личность. Он пройдет осмотр врача и, если нет противопоказаний, сможет привиться, защитив себя от инфекции и ее тяжелых последствий».

По словам врача-эпидемиолога Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Наталья Веселовой, вакцина от новой коронавирусной инфекции переносится жителями хорошо. «Могу с уверенностью сказать, что на текущий момент никаких серьезных побочных эффектов после вакцинации не было, — рассказала врач-эпидемиолог. — Особое внимание мы уделяем группам людей серебряного возраста, которые наиболее часто подвержены осложнениям от новой коронавирусной инфекции. Сейчас мы пытаемся создать иммунную прослойку, чтобы большое количество привитых людей ограничили передачу инфекции. Люди, сделавшие прививку, защищены. И даже если они заболеют, болезнь у них будет протекать в легкой форме и без осложнений».

Виталий Ясков заехал в торговый центр пообедать и увидел прививочный пункт.  По примеру друзей решил пройти вакцинацию. «Да я и сам понимаю, что прививки надо делать, — признался Виталий. —  Болезнь распространяется, а вакцинация поможет остановить такую сложную ситуацию».

Рустам Сахабов тоже давно решил сделать прививку. В торговом центре увидел объявление, зашел и сделал прививку, чтобы защитить себя и близких и обезопасить окружающих.  «У меня родители переболели, за них боюсь, — рассказал Рустам, —  да и спокойнее с прививкой. А такие пункты очень удобны, особенно молодым, которые работают и не всегда могут найти время зайти в поликлинику. А тут я зашел без записи и сделал прививку».

Напомним, также прививочный пункт работает в Тольятти в торговом центре «Парк Хаус» (Автозаводское шоссе, 6). В Самаре ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11.00 до 18.00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

На сегодняшний день привито почти 375 тысяч жителей области, из них завершили вакцинацию более 300 тысяч   человек.

В регионе также работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125, 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, 8(8482)790451.

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