ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на "Госуслугах" онлайн

21.05.2021 12:45 Читали 16

Для клиентов ПСБ в мобильном приложении и интернет-банке теперь доступны две опции — подтверждение учетной записи и регистрация на "Госуслугах". С подтвержденной учетной записью клиенты могут дистанционно получать широкий спектр различных государственных услуг.

Для того чтобы подтвердить запись, достаточно перейти в раздел "Настройки" в мобильном приложении и выбрать опцию "Регистрация и подтверждение на Госуслугах", в интернет-банке данный сервис доступен через профиль пользователя. Далее клиенту потребуется ввести номер своего СНИЛС и ответить на подтверждающее sms-сообщение от портала "Госуслуг". После этого учетная запись будет подтверждена. Если на "Госуслугах" учетная запись еще не создана, клиент сможет зарегистрироваться на портале непосредственно через интернет-банк или мобильное приложение ПСБ.

"Спрос на государственные услуги в сфере социальной защиты населения через портал "Госуслуг" постоянно растет, и все больше наших клиентов используют портал для получения различных пособий и льгот, совершения сделок с недвижимостью, оформления документов и получения справок. В банке и раньше был доступен сервис подтверждения учетной записи и регистрации на "Госуслугах" в отделениях. Новый онлайн сервис позволяет сделать это удаленно за считанные минуты, и с помощью подтвержденного логина и пароля свободно пользоваться сервисами не только портала "Госуслуг", но и Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, системой ГИС ЖКХ", — отмечает руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.