Бывшему начальнику самарской полиции продлили срок ареста до 19 августа

19.05.2021 12:03 Читали 11

18 мая в Самарском районном суде продлили срок пребывания под стражей для бывшего начальника полиции Вячеслава Хомских.

В конце минувшего года экс-начальника заподозрили во взяточничестве. По информации следствия, правоохранитель получил автомобиль "Нива" в качестве взятки 10 лет назад от преступного сообщества "Законовские". Позднее, было выдвинуто предположение, что одной машиной он не отделался, а получил еще 20 миллионов сверху.

На данный момент утвердительное обвинение в адрес Хомских пока не прозвучало. Такую информацию сообщает новостной портал "КП-Самара".

Адвокат настаивает на том, что транспортное средство подсудимому не принадлежало и вовсе использовалось неизвестными людьми в другом регионе.

Тем не менее в суде было принято решение оставить Вячеслава под стражей еще на 3 месяца. Таким образом, до 19 августа включительно, он будет находиться под присмотром надзирателей.