В Ставропольском районе на водоемах утонули два человека

19.05.2021 15:57 Читали 16

Во вторник, 18 мая, спасатели ПССО Тольятти дважды привлекались на проведение поисково-спасательных работ на водоемах.

Первый вызов был в 15:20 на озере Большое Васильевское с. Васильевка утонул 23-летний мужчина. На протяжении часа водолазы обследовали акваторию водоема. Мужчину подняли с глубины трех метров, доставили до береговой линии и передали родственникам, после чего последовал следующий вызов.