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Дмитрий Чернышенко: "На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году"

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по организации киберполигонов в рамках национальной программы "Цифровая экономика" для различных отраслей.

В мероприятии приняли участие глава Минцифры России Максут Шадаев, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Президент поставил задачу по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, что мы и реализуем. И безопасность должна закладываться на этапах проектирования архитектуры всех систем, — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - При этом мы понимаем, что существующие системы — государственные информационные или системы, обслуживающие текущие отрасли экономики — конечно, должны быть надежно защищены. Мы должны находиться в хорошей форме, а для этого нам нужно постоянно практиковаться. И такие национальные полигоны, которые созданы на площадке "Ростелекома", как раз позволяют организовать межведомственные учения, не подвергая опасности существующую работу текущих отраслей или органов исполнительной власти".

По его словам, на полигоне абсолютно воссоздается работа отраслей, предприятий и даже целых городов. Такие тренировки и учения позволяют координировать работу различных органов для преодоления кибератак.

"В 2021 году на пяти киберполигонах уже пройдут учения. И мы сегодня на совещании приняли решение о том, что будем расширять как географию, так и количество отраслей, защита которых будет отрабатываться на киберполигонах. Сейчас, в основном, усилия сосредоточены на энергетическом, кредитно-финансовом секторе, на инфраструктуре государственных органов. Понятно, что это не все, и нужно будет эту работу продолжать", — сказал заместитель председателя правительства.

Он напомнил, что киберполигоны, помимо Москвы, уже открыты в Дальневосточном федеральном университете (остров Русский) и Научно-технологическом университете "Сириус" (Сочи).

"Буквально на днях в Новосибирске откроется киберполигон на базе Сибирского государственного университета. Он станет третьим университетом, имеющим демонстрационную точку киберполигона. После этого будут запущены центры в Санкт-Петербурге и других городах, в том числе, в сотрудничестве с крупнейшими вузами страны", — уточнил Дмитрий Чернышенко.

Для каждой отрасли создается отдельный сегмент, имитирующий бизнес-процессы и сценарии кибератак, свойственных этому сектору экономики.

"Каждой отрасли свойственны определенные риски, касающиеся информационной безопасности. Наша задача — создать условия для отработки навыков по борьбе с такими рисками. В рамках киберполигона мы должны сформировать внутриотраслевую кооперацию, чтобы обсуждать существующие угрозы, моделировать сценарии кибератак и оперативно их отрабатывать", — сказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

Сегодня "Ростелеком" реализовал три сегмента киберполигона на базе дочерней компании "Ростелеком-Солар". Они повторяют инфраструктуры типовой корпоративной сети, банковской и энергетической сферы.

До конца 2024 года запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона. В частности, будут созданы сегменты нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной отраслей и металлургии. Также будет расширен объем автоматизированных сценариев компьютерных атак для проведения киберучений. Планируется создание дополнительных опорных центров киберполигона в различных регионах России.

"Цель киберполигона — стать эффективным инструментом, обеспечивающим готовность страны к реагированию на киберугрозы. Сегодня эта задача уже приобрела стратегическое значение, и далее, по мере развития цифровизации, вопросы киберзащиты будут все больше выходить на первый план", — рассказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Киберполигон призван решить эту задачу через комплексный подход: от проведения масштабных отраслевых и межотраслевых киберучений для отработки навыков практического противодействия компьютерным атакам до обеспечения практико-ориентированного обучения студентов вузов и проверки защищенности российского программного и аппаратного обеспечения.

"Киберполигон — это уникальный по масштабу проект для российского рынка безопасности. Он позволит заложить основы системной практико-ориентированной подготовки специалистов, потребность в которой очень заметна: например, график учений на киберполигоне на ближайший год уже почти полностью сформирован", — сказал вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". Образовательная платформа развернута на базе компании "Ростелеком-Солар".

Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве.

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Назад. 14 мая 2021
Дмитрий Чернышенко: "На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году"

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