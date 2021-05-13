В Самаре открыли симуляционный центр для будущих врачей

13.05.2021 13:49 Читали 19

В Самаре на базе СамГМУ открыли мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр.

Там будут не только тренировать навыки оказания медпомощи, но и проводить аккредитацию врачей, обучать практически в реальных условиях. Торжественное открытие состоялось 12 мая при участии главы Минздрава Самарской области Армена Беняна.

Среди ключевых особенностей, которыми выделяется этот центр:



- здесь удается приобрести реальный практический опыт в искусственной (симулированной) среде;

- освоить практические навыки и понять на личном опыте, как действовать в различных ситуациях. В том числе нестандартных, экстренных.



Основной плюс занятий на симуляторах - нет рисков для пациентов, потому что в их роли выступают тренажеры, в том числе и роботы. Будущие медики, в свою очередь, могут повторить ту или иную процедуру много раз, тем самым отработав и закрепив навык.



Кроме того, в центре будет вестись учебно-методическая работа, научный поиск и экспериментирование в технологиях преподавания. А аккредитацию будущие врачи смогут проходить в 4 цепочки по 6 человек - по 4 медицинским специальностям.



Основной корпус находится на улице Чапаевской, 87, на пересечении с Ленинградской.